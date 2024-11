In der aktuellen Debatte wird viel über Bürgergeldbezieher gesprochen, aber kaum mit ihnen. Eine 41-Jährige aus Ludwigsburg ist jung Mutter geworden, kämpfte sich zurück auf den Arbeitsmarkt – und dann erkrankte eines ihrer Kinder.

Emanuel Hege 21.11.2024 - 14:02 Uhr

„Ich verheimliche nicht, dass ich Sozialleistungen beziehe. An die große Glocke hänge ich es aber auch nicht“, sagt Rita Albert, deren Name für diesen Artikel geändert wurde. Die 41-Jährige wohnt mit ihren fünf Kindern in einer kleinen Wohnung in Ludwigsburg. Die zwei Älteren haben jeweils ein eigenes Zimmer, die Jüngeren teilen sich einen Raum. Alberts Bett steht im Wohnzimmer. „Wir leben nicht im Luxus, aber das Geld reicht“, sagt die Mutter. Niemals käme sie auf die Idee, sich über die Höhe des Bürgergeldes zu beschweren.