Wie Eigentümer und Mieter in Stuttgart Energiekosten senken können, zeigen zwei Online-Veranstaltungen. Präsentiert werden dann auch bereits umgesetzte Projekte in der Stadt.
23.06.2026 - 10:56 Uhr
Auf Einfamilienhäusern oder Reihenhäuser ist es inzwischen fast Standard, dass Solarzellen Strom einsammeln. Aber es gibt auch Modelle für Mehrfamilienhäuser. Um Photovoltaik auf Mehrparteienhäusern geht es bei einer Online-Veranstaltung des Energieberatungszentrums (EBZ) Stuttgart am Mittwoch, 24. Juni, 19.30 Uhr.