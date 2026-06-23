Wie Eigentümer und Mieter in Stuttgart Energiekosten senken können, zeigen zwei Online-Veranstaltungen. Präsentiert werden dann auch bereits umgesetzte Projekte in der Stadt.

Auf Einfamilienhäusern oder Reihenhäuser ist es inzwischen fast Standard, dass Solarzellen Strom einsammeln. Aber es gibt auch Modelle für Mehrfamilienhäuser. Um Photovoltaik auf Mehrparteienhäusern geht es bei einer Online-Veranstaltung des Energieberatungszentrums (EBZ) Stuttgart am Mittwoch, 24. Juni, 19.30 Uhr.

Wärmepumpen und Solaranlagen in Stuttgart Bei dem Online-Format werden verschiedene Betriebskonzepte vorgestellt - sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile. Beispiele sind Mieterstrom, Volleinspeisung oder Einzählermodell. Zudem erhalten die Teilnehmer einen Überblick über die aktuellen Förderungen. Anmeldungen sind unter www.ebz-stuttgart.de unter „Veranstaltungen“ möglich.

Dieser Anmeldeweg gilt auch für eine zweite Online-Veranstaltung des EBZ am Mittwoch, 1. Juli, 18 Uhr. Dann geht es allerdings ums Thema Wärmepumpe. Experten geben eine Übersicht dazu, welche Arten von Wärmepumpen es gibt und für welche Gebäudetypen sie sich jeweils eignen können.

Der Fokus liegt laut dem EBZ bei der Veranstaltung auf Heizsysteme für den innerstädtischen Bereich und damit Mehrfamilienhäuser. Es werden dann auch umgesetzte Projekte präsentiert.