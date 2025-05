Seit drei Jahren kämpft Fatih Yildizeli um die Eröffnung seines Lokals in der Stuttgarter Eberhardstraße. Jetzt will er endlich loslegen – als Eagle’s Kebab.

Kathrin Haasis 15.05.2025 - 08:49 Uhr

Fatih Yildizeli macht erst einmal keine Experimente mehr. „Döner geht immer“, sagt er. Und Pizza gibt es in seinem neuen Lokal in der Eberhardstraße ebenfalls. Am Freitag, 16. Mai, eröffnet er endlich Eagle’s Kebab – nach rund drei Jahren voller Probleme. Mit Churros wollte er ursprünglich im Mai 2022 starten. Seither ist viel passiert, aber fast nur hinter verschlossenen Türen. „Es war ein langer Kampf“, fasst der 40-Jährige seine Probleme zusammen. Mit Qualität will er nun punkten, Steak-Döner ist seine Spezialität. Eine Teigmaschine hat er sich liefern lassen für das hausgemachte Brot und die Pizza. „Bei uns ist alles frisch“, versichert er.