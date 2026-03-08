Kopf-an-Kopf-Rennen in Baden-Württemberg: Nach der Prognose um 18 Uhr bestätigen Hochrechnungen den knappen Vorsprung der Grünen.
08.03.2026 - 18:32 Uhr
Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegen die Grünen ersten Hochrechnungen zufolge knapp vor der CDU. Die AfD wird drittstärkste Kraft und kann ihr Wahlergebnis etwa verdoppeln. Die SPD schafft es demnach nur knapp ins Landesparlament. Die FDP und die Linke sind den ersten Hochrechnungen nicht im neuen Landtag vertreten. Schon die Prognosen um 18 Uhr hatten einen geringen Vorsprung der Grünen gesehen.