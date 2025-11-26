Familienunternehmer Stihl: AfD würde das Land an die Wand fahren
Die Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) wollen sich weiterhin von der AfD abgrenzen. Der Familienunternehmer Stihl wählt noch schärfere Worte. Im Handwerk ist die Lage diffiziler.
Die Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) wollen sich weiterhin von der AfD abgrenzen. Der Familienunternehmer Stihl wählt noch schärfere Worte. Im Handwerk ist die Lage diffiziler.
Im Streit um einen Austausch mit der AfD muss der Verband der Familienunternehmer auch im Südwesten Gegenwind aus der Wirtschaft hinnehmen. Die von der CDU sogenannte Brandmauer soll nicht durchlöchert werden. Nur hinter vorgehaltener Hand werden Unterschiede deutlich.