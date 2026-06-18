Ostfildern erhöht unter anderem die Grundsteuern A und B. Wie sieht es mit der Einführung einer Verpackungssteuer aus?

Wie in den meisten anderen Kommunen ist die Kassenlage auch in Ostfildern alles andere als rosig. Deshalb waren auf der Tagesordnung des Gemeinderats Steuern das dominierende Thema. Nicht alle Angaben aber sind aus Sicht der Kommunalpolitiker geeignet, Defizite auszugleichen. Dennoch votierte die Mehrheit des Gremiums dafür, bei der Grund- und bei der Vergnügungssteuer künftig mehr zu verlangen. Denn ein wichtiges Ziel der Fraktionen ist es, die Infrastruktur in der Stadt möglichst zu erhalten.

Angesichts knapper Kassen ist die Stadt gezwungen, die Einnahmen zu erhöhen. Deshalb stimmte der Gemeinderat mehrheitlich dafür, die Vergnügungssteuer anzuheben. Eine Verpackungssteuer wird es in der Stadt mit 40.000 Einwohnern auch künftig nicht geben, ebenso wie eine Grundsteuer C. Um die Firmen nicht weiter zu belasten, wird die Gewerbesteuer nicht erhöht.

Dass die „soziale Infrastruktur und die freiwilligen Leistungen“ erhalten bleiben müssen, stellte Stefanie Sekler-Dengler (SPD) klar. Deshalb hält die Fraktionschefin andere Geldquellen für unverzichtbar. Die Steuererhöhungen und Einnahmeverbesserungen seien daher gerechtfertigt. Erster Bürgermeister Andreas Rommel verdeutlichte, dass die Stadt Ostfildern vom Regierungspräsidium Stuttgart „den klaren Auftrag erhalten hat, die Einnahmen zu verbessern“.

Bei der Grundsteuer bleibt die Kommune aber nach der Reform sogar hinter dem Planansatz zurück. Die Grundsteuer B hatte die Verwaltung mit 7,5 Millionen Euro veranschlagt - unter anderem wegen vieler Einsprüche flossen nur 7,02 Millionen Euro in die Kasse. Die Einnahmen bei der Grundsteuer A sanken von 43.000 Euro auf 10.000 Euro. zum 1. Januar 2027 wird der Hebesatz nun von 265 auf 300 von Hundert angehoben - damit erziele man nach den Worten der Kämmerei Einnahmen von rund 8 Millionen Euro. Die Grundsteuer A für land-und forstwirtschaftliche Flächen wird ebenfalls angehoben - hier ist der Hebesatz künftig 400 von Hundert statt bisher 265.

500 Flächen verursachen „unverhältnismäßigen Aufwand“

Bei der Grundsteuer A gibt es rund 500 Felder oder Waldflächen, die mit einer Jahressteuer von unter 1 Euro „einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand verursachen“, gab Rommel zu bedenken. Diese Beträge fallen künftig weg. Trotz der vergleichsweise deutlichen Erhöhung halten sich hier die Mehrkosten in Grenzen. Eine Ackerfläche in Ruit mit 930 Quadratmetern kostet vor der Reform 2025 2,59 Euro pro Jahr; danach fallen 5,41 Euro an - mit dem neuen Hebesatz steigt die Jahressteuer auf 8,17 Euro.

Bei der Grundsteuer B fallen die Mehrkosten deutlicher aus. Ein Einfamilienhaus in Kemnat mit 368 Quadratmetern Wohnfläche kostete nach altem Recht 634,40; nach der Reform fielen 798,68 Euro an - mit dem neuen Hebesatz sind es 904,17 Euro. Die Eigentumswohnung in Nellingen mit 67 Quadratmetern kostete vor der Reform 239,57 Euro - danach fielen die Kosten deutlich auf 118,88 Euro. Mit dem neuen Hebesatz müssen die Eigentümer wieder 134,58 Euro zahlen.

Die Mehrheit der Stadträte trug diese Erhöhungen mit. „Die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt muss gewährleistet bleiben“, sagte Uwe Stahlmann (CDU). Auch das Regierungspräsidium habe auf die Notwendigkeit einer nachhaltigen Verbesserung des Ergebnishaushalts hingewiesen. „Politisch fällt uns die Anpassung nicht leicht“, sagte Rolf Wieder (Freie Wähler). Wegen des hohen Defizits bei der Grundsteuer sei sie jedoch unumgänglich. „Unsere Investitionen dulden keinen Aufschub“, bestätigte auch Oliver Werner-Blum. Gegen die Erhöhung der Grundsteuer B sprach sich Jutta Zwaschka (Linke) aus, denn sie werde auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt.

Geschosswohnungen im Scharnhauser Park. Von der Erhöhung des Grundsteuer-Hebesatzes verspricht sich die Stadt Ostfildern eine deutliche Steigerung der Einnahmen. Foto: Markus Brändli

Um Bauland möglichst schnell zu mobilisieren, wurde im Zuge der Steuerreform eine Grundsteuer C eingeführt - mit diesem Instrument sollen die Eigentümer motiviert werden, möglichst schnell zu bauen. Das hat die Finanzverwaltung zwar geprüft, schätzt den Verwaltungsaufwand aber zu hoch ein angesichts der eher geringen Einnahmen. Das sei „zum jetzigen Zeitpunkt“ kein Thema.

Kontroverse Diskussion um Verpackungssteuer

Kontroverser diskutierten die Kommunalpolitiker eine mögliche Verpackungssteuer. Auch da gab Rommel zu bedenken, „dass die Einführung in einer Stadt von der Größe Ostfilderns die Verwaltung ebenso wie die örtlichen Betriebe zu sehr belasten würde.“ Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte die Einführung einer Verpackungssteuer nach dem Vorbild der Stadt Tübingen beantragt. Ziel sei es, der Vermüllung des öffentlichen Raums entgegenzuwirken, Einnahmen zur Deckung der Reinigungskosten zu generieren und Anreize für Mehrwegsysteme zu schaffen.

Thorsten Hornung (Grüne) sieht zwar das Mehr an Bürokratie, wünscht sich perspektivisch aber dennoch, an der Verpackungssteuer dranzubleiben: „Tun wir nichts und tragen weiterhin als Allgemeinheit die Kosten und Folgen der Einwegverpackungsflut? Oder beißen wir in den sauren Bürokratieapfel und greifen zum einzigen wirksamen Mittel, um das Müllproblem ein Stück weit in den Griff zu bekommen?“ Die Mehrheit der Kommunalpolitiker lehnte den Antrag der Grünen ab, sich 2027 erneut mit dem Thema zu beschäftigen.

„Eine solche Steuer würde vor allem unsere örtlichen Bäckereien, Cafés und Imbissbetriebe belasten – und das in einer wirtschaftlich ohnehin schwierigen Zeit“, gab David Preisendanz (CDU) zu bedenken. „Unsere Stadt lebt von ihren gastronomischen Angeboten.“ Deshalb dürfe man diese Betriebe nicht mit zusätzlichen Abgaben und Bürokratie belasten.