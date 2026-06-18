Ostfildern erhöht unter anderem die Grundsteuern A und B. Wie sieht es mit der Einführung einer Verpackungssteuer aus?
18.06.2026 - 14:26 Uhr
Wie in den meisten anderen Kommunen ist die Kassenlage auch in Ostfildern alles andere als rosig. Deshalb waren auf der Tagesordnung des Gemeinderats Steuern das dominierende Thema. Nicht alle Angaben aber sind aus Sicht der Kommunalpolitiker geeignet, Defizite auszugleichen. Dennoch votierte die Mehrheit des Gremiums dafür, bei der Grund- und bei der Vergnügungssteuer künftig mehr zu verlangen. Denn ein wichtiges Ziel der Fraktionen ist es, die Infrastruktur in der Stadt möglichst zu erhalten.