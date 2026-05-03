Koalition in Gefahr?Der Kanzler sieht wachsenden Unmut in der Union – und ermahnt die SPD-Spitze dringend zur Kompromissbereitschaft.
Ein Jahr im Kanzleramt: wie schwer denn das Regieren sei, fragte Caren Miosga in ihrer Sendung am Sonntagabend den Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Der nutzte die 60 Minuten weidlich zur Selbstdarstellung, versprach sich kommunikativ zu verbessern, drosch etwas auf die SPD ein und sieht kein tiefes Zerwürfnis mit US-Präsident Donald Trump. Gefragt, welchen Rat der amtierende Kanzler im Rückblick sich selbst vor einem Jahr gegeben hätte, sagte Merz: „Bleibe geduldig!“