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  2. Baden-Württemberg

  4. Familiäre Bande an der Ministeriums-Spitze

Führungsteam von Manuel Hagel Familiäre Bande an der Ministeriums-Spitze

Führungsteam von Manuel Hagel: Familiäre Bande an der Ministeriums-Spitze
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Für Polizei und Bevölkerungsschutz zuständig: Staatssekretär Reiner Moser Foto: Steffen Schmid, Innenministerium

Im Innenressort arbeiten Vater und Sohn - der eine als Staatssekretär, der andere als Büroleiter des Ministers. Wie geht das Haus damit um?

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Wie der Vater, so der Sohn – das gibt es in der Landespolitik immer wieder. Beruflich fällt der Apfel zuweilen nicht weit vom Stamm. Mal ist der Vater Minister und der Sohn später Abgeordneter, mal machen beide Generationen Karriere im Regierungsapparat. Selten aber kommt es vor, dass Senior und Junior gleichzeitig im Leitungsbereich des gleichen Ministeriums arbeiten.

 

Im Innenressort von Manuel Hagel (CDU) besteht neuerdings eine solche Konstellation: Frisch zum Staatssekretär für Polizei und Bevölkerungsschutz befördert wurde dort Reiner Moser. Zuvor war der Jurist (Jahrgang 1962) Amtschef und mit Koordinationsaufgaben betraut. Mosers Sohn Maximilian arbeitete nur einige Zimmer weiter, als Leiter des Ministerbüros von Hagel. Jurist wie sein Vater, war er vorher bei der Landtags-CDU tätig, zuletzt als Büroleiter des Fraktionschefs. Die familiäre Ähnlichkeit der beiden ist unverkennbar, auch ihre nüchterne, sachliche Herangehensweise an Themen verbindet sie.

Keine rechtlichen Vorgaben für die Konstellation

Vater und Sohn in der Ressortspitze – ist das nicht etwas heikel? Es gebe keine rechtlichen Vorgaben, die das einschränken oder verbieten würden, teilt das Ministerium auf Anfrage mit. Interessenkonflikte seien schon deshalb ausgeschlossen, weil beide unterschiedliche Zuständigkeiten hätten. Zudem gebe es zwischen ihnen weder dienstrechtlich noch fachlich ein Weisungsverhältnis: für Maximilian Moser sei der neue Amtschef Elmar Steinbacher zuständig, Reiner Moser müsse alleine auf Minister Hagel hören. Die Bitte um ein gemeinsames Foto ließ die Pressestelle unerfüllt. Geleitet wird diese übrigens von einem weiteren Hagel-Vertrauten aus einer CDU-Familie: Roman Schneider. Vater des promovierten Juristen ist der einstige Abgeordnete und Sparkassenpräsident Peter Schneider.

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