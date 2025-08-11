Ganztag in der Grundschule: Finanz-Einigung bei Ganztag für Grundschüler in Reichweite

 
Schon die übernächsten Erstklässler haben vom ersten Schultag an ein Recht auf Betreuung in der Grundschule. Foto: dpa

Ab Herbst 2026 haben alle Erstklässler in Baden-Württemberg ein Recht auf Betreuung. Wer dabei was finanziert, war lange umstritten. Was jetzt klar und was noch offen ist.

Politik/Baden-Württemberg : Bärbel Krauß (luß)

Bei der Finanzierung der Ganztagsbetreuung an Grundschulen sind die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände einen großen Schritt weiter gekommen. Es zeichnet sich ab, dass das Land – bei Anrechnung der gewährten Bundeszuschüsse – 68 Prozent der Betriebskosten tragen wird. Auf Anfrage hat der Städtetag bestätigt, dass dies aktuell zwischen Gemeinde- Städte-, und Landkreistag mit Finanz- und Kultusministerium verhandelt wird. Außerdem geht es aus einem Brief des CDU-Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel an die Präsidenten der drei Spitzenverbände hervor, der unserer Redaktion vorliegt.

 

Gemeindetag bleibt skeptisch

Norbert Brugger, Bildungsdezernent des Städtetags, ist zuversichtlich, dass Land und Kommunen sich darauf verständigen. Beim Gemeindetag will man den Tag nicht vor dem Abend loben. „Bis zum heutigen Tage ist keine Verabredung zur Betriebskostenfinanzierung getroffen“, betont ein Sprecher. „Dazu haben Verhandlungen mit dem Land begonnen, diese will der Gemeindetag aber nicht in der Öffentlichkeit führen.“

     Lange kamen die Gespräche über die Umsetzung des Rechts auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule in Baden-Württemberg, das ab dem Schuljahr 2026/2027 bundesweit gilt, kaum vom Fleck. Das hing vor allem mit ungelösten Finanzfragen zusammen und mit der Unsicherheit, wie die neue Bundesregierung dieses Vorhaben weitertreiben würde. Nachdem die Regierung Merz Zeitplan und Ausbauziel im Koalitionsvertrag bekräftigt und die Erhöhung der Investitionsmittel angekündigt hat, kam wieder Dynamik ins Spiel.

Offenbar ist die Lösung jetzt in Reichweite, denn auch CDU-Fraktionschef Hagel geht fest davon aus. „Ab 2027 beteiligt sich das Land (unter Verwendung der entsprechenden Bundeszuschüsse) zu 68 Prozent an den Betriebskosten für die Ganztagsbetreuung an den Grundschulen“, schreibt Hagel in seinem Brief zur Stärkung der kommunalen Finanzlage an die Spitzenverbände. Der CDU-Fraktionschef dringt im Blick auf die Ganztagsbetreuung auf eine Deckelung der Pro-Kopf-Förderung beim Ganztag, um aus dem Ruder laufende Kosten auszuschließen, und setzt sich für passgenaue Lösungen in den Kommunen ein.

Kosten werden auf eine Milliarde Euro taxiert

Die Einführung des neuen Betreuungsrechts an 2500 Grundschulen in Baden-Württemberg vom Schuljahr 2026/2027 an ist organisatorisch und finanziell ein Mammutprojekt. In den nächsten vier Jahren wird das Recht auf ganztägige Betreuung schrittweise von den Erstklässlern auf alle Grundschüler ausgedehnt. Auf 58 Prozent beziffert Städtetagsdezernent Brugger die zu erwartende Betreuungsquote. Von 103 000 Erstklässlern, die im Herbst 2026 eingeschult werden und einen Anspruch auf Betreuung haben, würden demnach im ersten Jahr 60 000 ein Betreuungsangebot wahrnehmen. Diese Zahlen sollen bis zum Endausbau der Ganztagsbetreuung im Schuljahr 2029/2030 wachsen auf 412 000 Grundschüler mit Betreuungsanspruch und 240 000 Jungen und Mädchen, die Betreuungsangebote nutzen. Dann werden in Baden-Württemberg laut den Berechnungen des Städtetags Kosten von rund einer Milliarde Euro für die Grundschulbetreuung anfallen.

Beitrag der Eltern ist noch offen

Bereits fest vereinbart ist, dass das Land und der Bund zusammen siebzig Prozent der Investitionskosten finanzieren; im Blick auf die dauerhaft anfallenden Betriebskosten wird mit dem anvisierten Bund-Land-Anteil von 68 Prozent fast das gleiche Niveau erreicht. Damit sind die großen Finanzfragen beim Ganztag in der Grundschule weitgehend geklärt, was für die im Herbst beginnenden Haushaltsberatungen der 1101 Kommunen im Land wichtig ist. Sie werden dann die Frage klären müssen, wie hoch ihr jeweiliger Finanzanteil ist, und welchen Kostenbeitrag die Eltern über Betreuungsgebühren übernehmen müssen.

Weil es in der Grundschule – anders als bei der Betreuung der Kleinkinder – keine rechtlichen Vorgaben zum Einsatz von Fachkräften gibt, geht Städtetagsdezernent Brugger davon aus, dass die Betreuungsangebote vor Ort ziemlich unterschiedlich ausfallen werden. „Die rechtsanspruchserfüllende Betreuung und damit auch deren Kosten können im Grundschulbereich von Kommune zu Kommune stärker schwanken“, erklärt er.

Rechtsanspruch

Gesetz
Im Ganztagsausbauförderungsgesetz (Gafög) gewährt allen Erstklässlern, die ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeschult werden in der Grundschule einen Rechtsanspruch auf Betreuung im Umfang von acht Stunden täglich in 48 Wochen im Jahr. Klar ist, dass Eltern den Betreuungsanspruch ihrer Kinder – vor allem im Maximalumfang – nicht an jeder Grundschule werden einlösen können.

Umfang
Ein Teil des Rechtsanspruchs wird außerhalb der Ferien durch die Unterrichtszeit abgedeckt. In Baden-Württemberg gehen Experten aktuell davon aus, dass drei über Unterricht hinausgehende Betreuungsstunden täglich angeboten werden müssen. Neu ist, dass der Betreuungsanspruch auch in den Ferien gilt – ausgenommen sind vier Wochen im Jahr.

