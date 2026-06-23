Gegenwind für Grün-Schwarz: Breite Kritik an geplantem Stellenplus für Ministerien

Der geplante Stellenzuwachs in den Landesministerien stößt bei Opposition und Steuerzahlern auf scharfe Kritik. Mit Unverständnis reagierten sie auf die Vereinbarung zwischen Grünen und CDU, für ihre Ministerien jeweils bis zu 30 zusätzliche Stellen zu schaffen. Diese Absicht hatten Sprecher von Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und seines Stellvertreters, Innenminister Manuel Hagel (CDU), gegenüber unserer Zeitung erstmals offiziell bestätigt. Gleichwohl wollen sie am Ziel festhalten, im Regierungsapparat bis zum Ende der Legislaturperiode mindestens fünf Prozent der Stellen abzubauen – das wären mehr als 200 Stellen. Kritisch äußerte sich auch der Landesrechnungshof.

Für den Vorsitzenden der AfD-Fraktion, Martin Rothweiler, kommt der Stellenaufwuchs nicht überraschend. „Während Bürger, Unternehmen und Kommunen unter steigenden Kosten und immer neuen Belastungen leiden, kennt diese grün-schwarze Koalition nur eine Antwort: noch mehr Stellen, noch mehr Beauftragte, noch mehr Bürokratie“, ließ er sich zitieren. Offenbar habe die Landesregierung den Ernst der finanziellen Lage noch immer nicht begriffen. „Wer von Sparsamkeit spricht und gleichzeitig den Staatsapparat weiter aufbläht, verliert jede Glaubwürdigkeit“, so Rothweiler. Baden-Württemberg brauche einen schlanken, leistungsfähigen Staat – keine Regierung, „die jede Herausforderung mit neuen Pöstchen beantwortet“.

SPD: Bürokratie wird weiter gedüngt

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Sascha Binder hob in seiner Reaktion darauf ab, dass Grün-Schwarz im Südwesten bereits seit zehn Jahren gemeinsam regiert. „Man kann nicht an einem Tag davon reden, dass die Regierung mit einer Zweidrittelmehrheit im Amt bestätigt wurde und am anderen Tag 60 Neustellen mit einem Regierungswechsel begründen“, teilte er mit. Anstatt das Gestrüpp der Bürokratie zu lichten, „düngen Grüne und CDU es kräftig weiter“, so Binder. Sprecher von Özdemir und Hagel hatten es als üblich verteidigt, dass beim Neustart nach einer Wahl zusätzliche Stellen geschaffen würden.

Aus Sicht des Bundes der Steuerzahler wäre es „ganz schlecht“, wenn der geplante Stellenzuwachs tatsächlich käme. „Denn eigentlich müsste die Landesregierung nun Signale aussenden, dass sie es ernst meint mit den notwendigen Einsparungen im Landeshaushalt“, sagte der Landesvorsitzende Eike Möller. Eine weitere Aufblähung der Ministerialverwaltung stehe in deutlichem Widerspruch hierzu. „Man muss sich ernsthaft um die Solidität der öffentlichen Finanzen Sorgen machen, wenn in Krisenzeiten über neue Stellen nachgedacht wird“, rügte der Steuerzahler-Chef.

Rechnungshof hofft auf „Gesamtstrategie“

Der Landesrechnungshof erinnerte die grün-schwarze Koalition an ihren Konsolidierungskurs und die erklärte Absicht, die Zahl der Landesbeschäftigten in der zentralen Verwaltung um mindestens fünf Prozent bis zum Ende der Legislatur zu reduzieren. Man gehe davon aus, „dass zur Erreichung dieses Ziels eine Gesamtstrategie verfolgt wird und die Koalitionspartner weiter an dem Vorhaben festhalten“, teilte eine Sprecherin der Kontrollbehörde mit. „Das bedeutet, dass der Stellenzuwachs von 60 Stellen anderweitig zu kompensieren ist und es zu weiteren Einsparungen an Beschäftigten darüber hinaus kommen sollte.“

Der Regierungsapparat ist in der Amtszeit von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (2011 bis 2026) massiv gewachsen: Die Zahl der Beschäftigten in den Ministerien stieg von 3000 auf mehr als 4000. Den stetigen Anstieg möchte die neue Koalition eigentlich stoppen.