Gegenwind für Grün-Schwarz Breite Kritik an geplantem Stellenplus für Ministerien
Sechzig neue Stellen im Regierungsapparat statt Sparkurs? Opposition und Steuerzahlerbund rügen das massiv, auch der Rechnungshof mahnt.
Sechzig neue Stellen im Regierungsapparat statt Sparkurs? Opposition und Steuerzahlerbund rügen das massiv, auch der Rechnungshof mahnt.
Der geplante Stellenzuwachs in den Landesministerien stößt bei Opposition und Steuerzahlern auf scharfe Kritik. Mit Unverständnis reagierten sie auf die Vereinbarung zwischen Grünen und CDU, für ihre Ministerien jeweils bis zu 30 zusätzliche Stellen zu schaffen. Diese Absicht hatten Sprecher von Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und seines Stellvertreters, Innenminister Manuel Hagel (CDU), gegenüber unserer Zeitung erstmals offiziell bestätigt. Gleichwohl wollen sie am Ziel festhalten, im Regierungsapparat bis zum Ende der Legislaturperiode mindestens fünf Prozent der Stellen abzubauen – das wären mehr als 200 Stellen. Kritisch äußerte sich auch der Landesrechnungshof.