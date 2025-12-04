 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. OB Nopper: Ernst der Lage beim Kanzler angekommen

Gespräch über Finanzen in Berlin OB Nopper: Ernst der Lage beim Kanzler angekommen

Gespräch über Finanzen in Berlin: OB Nopper: Ernst der Lage beim Kanzler angekommen
1
Kanzler Friedrich Merz, CDU, hat viele Baustellen. Dazu zählt auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen. Foto: Christophe Gateau/dpa

90 Minuten hat sich Friedrich Merz für die Spitzenvertreter der Kommunen Zeit genommen. Ihnen fehlen viele Milliarden Euro.

90 Minuten sind viel Zeit für einen Bundeskanzler, aber man kann sie doppelt nutzen, wenn man sich mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände nicht im klimatisierten Sitzungssaal steif gegenübersitzt, sondern bei einem Mittagessen trifft. Das lockert die Atmosphäre. Allerdings bleibt auch nach dem Treffen am Donnerstag von 12 bis 13.30 Uhr im Kanzleramt der Geldbeutel des Regierungschefs wie festgenäht in der Hosentasche. Neue Milliarden für Kommunen, deren Haushalte tief in den roten Zahlen stecken, wird es vorerst nicht geben.

 

„Es war ein gutes Gespräch auf Augenhöhe“, bilanzierte Stuttgart OB Frank Nopper (CDU), der im Anschluss auf Einladung des Bundespräsidenten nach London und Coventry flog. „Beim Bundeskanzler ist der Ernst der Lage der Kommunalfinanzen ganz offensichtlich vollumfänglich angekommen. Schecks zugunsten der Kommunen hat er leider keine ausgestellt“, so Nopper. „Er hat appelliert, dass wir schnellstmöglich mit vereinten Kräften eine Sozialstaatsreform und eine Staatsmodernisierung vorantreiben müssen.“ Erst danach könne man über eine angemessene Ausgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen sprechen.

Diese Ausgabenverteilung befindet sich aus Sicht der Kommunen seit einigen Jahren in zunehmender Schieflage, den Bund und Länder erlassen Gesetze, die auf der unterstere Ebene zu neuen Auf- und Ausgaben führen, ohne dass genügend Geld von oben nach unten mitwandert.

Aufgaben wachsen schneller als Zuschüsse

Deshalb hatten 13 Oberbürgermeister aller Landeshauptstädte vor fünf Wochen einen von Nopper initiierten Brandbrief an Merz und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) aufgesetzt. „Wer bestellt, muss bezahlen“, lautete kurz gefasst die Botschaft. 2024 verzeichnen die Kommunen ein Rekorddefizit in Höhe von 24,8 Milliarden Euro, in diesem Jahr werden bereits 30 Milliarden erreicht. Der Städtetag hatte eine finanzielle Soforthilfe gefordert. Diese kommt nun nicht.

Bund verweist auf Sondervermögen

Nopper war neben den Verbandsvertretern (die Präsidenten und Geschäftsführer) als Vertreter der Landeshauptstädte eingeladen. Merz hatte zu dem Brief geantwortet, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen ein wichtiges Anliegen der Regierung sei. Mit dem kreditfinanzierten Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität (500 Milliarden, Stuttgart erhält 380 Millionen) habe man ein Zeichen gesetzt. Geld gebe es auch als Ausgleich für Steuerausfälle durch das Investitionsprogramm des Bundes (Firmen können Investitionen rasch abschreiben).

Fehlbeträge in Stuttgart wachsen

Der Doppelhaushalt 2026/2027 der Landeshauptstadt zeigt extreme Fehlbeträge. Ein Teil resultiert laut Nopper auch daraus, dass der Bund manche finanziellen Leistungen nicht ausreichend kompensiert, etwa Aufwendungen für die Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz. 2020 musste die Stadt dafür 128 Millionen Euro aufwenden, vier Jahre später 175 Millionen. Erstattet bekam sie jeweils nur einen geringen Teil. Ein ähnliches Bild zeige sich bei der Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser und auch beim kommunalen Nahverkehr.

Hohe Erwartungen enttäuscht

Die Erwartungen an das Treffen waren in der OB-Runde teils hoch. „Der Herbst der Reformen ist nun leider abgesagt. Was wir jetzt brauchen, ist ein Winter der schnellen Entscheidungen. Wir haben keine Zeit mehr. Wenn man die strukturellen Defizite der Gesetzgebung noch länger laufen lässt, bauen wir Defizite auf, die den Kommunen auf Jahre und Jahrzehnte Handlungsspielräume nehmen werden“, so der Mainzer OB Nino Hasse. Vorerst aber war in Berlin außer einem Mittagessen nichts zu holen.

Weitere Themen

Gespräch über Finanzen in Berlin: OB Nopper: Ernst der Lage beim Kanzler angekommen

Gespräch über Finanzen in Berlin OB Nopper: Ernst der Lage beim Kanzler angekommen

90 Minuten hat sich Friedrich Merz für die Spitzenvertreter der Kommunen Zeit genommen. Ihnen fehlen viele Milliarden Euro.
Von Konstantin Schwarz
Wandel am Robert-Bosch-Krankenhaus: Wie das RBK sich neu erfindet – und warum eine Seilbahn helfen soll

Wandel am Robert-Bosch-Krankenhaus Wie das RBK sich neu erfindet – und warum eine Seilbahn helfen soll

Das Robert-Bosch-Krankenhaus plant bis 2029 einen umfassenden Neubau. Geschäftsführer Alscher erklärt, warum der Wandel nötig ist und wie eine Seilbahn den Standort erschließen soll.
Von Christian Milankovic
Nahverkehr in Stuttgart: Holpriger Start bei Ersatzbussen wegen Bahn-Baustellen

Nahverkehr in Stuttgart Holpriger Start bei Ersatzbussen wegen Bahn-Baustellen

Eine ganze Reihe von Leserinnen und Lesern hat sich über die gerade angelaufenen Busersatzverkehre bei der Bahn rund um Stuttgart massiv beschwert. Was ist da los?
Von Andreas Geldner
Wohnen in Stuttgart: In diesem Stadtteil sind die Wohnungspreise seit 2012 um 142 Prozent gestiegen

Wohnen in Stuttgart In diesem Stadtteil sind die Wohnungspreise seit 2012 um 142 Prozent gestiegen

Wem der Stuttgarter Westen zu teuer ist, der zieht in den Osten. Die Preise für Eigentum sind dort aber explodiert wie nirgends sonst. Ideen für günstiges Wohnen gibt es dennoch.
Von Nicole Golombek
Unfall in Stuttgart-West: Auto kollidiert mit Linienbus – zwei Verletzte und hoher Schaden

Unfall in Stuttgart-West Auto kollidiert mit Linienbus – zwei Verletzte und hoher Schaden

Ein Alfa Romeo und ein Linienbus kollidieren am Donnerstag in der Schwabstraße in Stuttgart-West. Die Autofahrerin und der Busfahrer werden leicht verletzt. Was bekannt ist.
Von Maria Fischer und Matthias Kapaun
Wochenendtipps für Stuttgart: Frida Kahlo, Techno in der Lerche und Silent Reading Party

Wochenendtipps für Stuttgart Frida Kahlo, Techno in der Lerche und Silent Reading Party

Was der Kessel am Wochenende bereithält? So einiges: schlemmen beim Breakfast-Club, tanzen im Kulturbunker, shoppen beim Poolhaus Pop-up und vieles mehr. Wir haben die Tipps für euch.
Von Sandra Belschner
Entscheidung im Bundestag: „Wird Insolvenzen verhindern“ – Freudige Nachricht für Stuttgarter Gastronomen

Entscheidung im Bundestag „Wird Insolvenzen verhindern“ – Freudige Nachricht für Stuttgarter Gastronomen

Der erste Schritt für die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants ist getan. Dadurch würden Insolvenzen verhindert, sagen Wirte – aber billiger wird es nicht.
Von Kathrin Haasis
Spotify Wrapped 2025: Diese Lieder hören die Stuttgarter am häufigsten

Spotify Wrapped 2025 Diese Lieder hören die Stuttgarter am häufigsten

Auch in diesem Jahr hat Spotify die Liste der meistgestreamten Lieder veröffentlicht. Die Menschen im Kessel überzeugt 2025 besonders ein Genre.
Von Bennet Rothfuss
Sozialpolitik in Stuttgart: Existenzkampf wegen 5000 Euro: Stadt kürzt bei psychisch Kranken

Sozialpolitik in Stuttgart Existenzkampf wegen 5000 Euro: Stadt kürzt bei psychisch Kranken

Der Treffpunkt Süd gibt Menschen mit psychischen Erkrankungen Halt. Nun droht der Einrichtung das Ende – die Stadt Stuttgart plant die Streichung der Fördermittel.
Von Nina Ayerle
Drogen in Stuttgart: Extremer Anstieg: so viel kokst Stuttgart

Drogen in Stuttgart Extremer Anstieg: so viel kokst Stuttgart

Samstag ist Kokstag: Abwasserdaten verraten viel über den Drogenkonsum in Stuttgart. Im Video zeigen wir die wichtigsten Ergebnisse.
Von Jan Georg Plavec
Weitere Artikel zu Stuttgart Friedrich Merz Frank Nopper Haushalt Lars Klingbeil
 
 