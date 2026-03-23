Gesundheitswesen Apotheker protestieren gegen den Stillstand beim Honorar
„Uns gibt’s nicht zum Nulltarif“: Auch im Rems-Murr-Kreis haben sich Apotheken am bundesweiten Aktionstag gegen die „chronische Unterfinanzierung“ der Branche beteiligt.
„Uns gibt’s nicht zum Nulltarif“: Auch im Rems-Murr-Kreis haben sich Apotheken am bundesweiten Aktionstag gegen die „chronische Unterfinanzierung“ der Branche beteiligt.
Mit Protestplakaten in den Schaufenstern haben sich auch Apotheken im Rems-Murr-Kreis am bundesweiten Aktionstag gegen das finanzielle Ausbluten der Branche beteiligt. Unter dem Motto „Uns gibt’s nicht zum Nulltarif“ klärten sie ihre Kundschaft über den seit Jahren andauernden Stillstand beim Honorar auf. Die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände hatte die 160.000 Beschäftigten der Branche am Montag zu Kundgebungen in Berlin, München, Düsseldorf und Hannover aufgerufen.