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Gesundheitswesen Apotheker protestieren gegen den Stillstand beim Honorar

Gesundheitswesen: Apotheker protestieren gegen den Stillstand beim Honorar
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Protest der Mitarbeiterinnen vor der Palm’schen Apotheke in Schorndorf, Thorsten Leiter mit Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU). Foto:  

„Uns gibt’s nicht zum Nulltarif“: Auch im Rems-Murr-Kreis haben sich Apotheken am bundesweiten Aktionstag gegen die „chronische Unterfinanzierung“ der Branche beteiligt.

Rems-Murr: Sascha Schmierer (sas)

Mit Protestplakaten in den Schaufenstern haben sich auch Apotheken im Rems-Murr-Kreis am bundesweiten Aktionstag gegen das finanzielle Ausbluten der Branche beteiligt. Unter dem Motto „Uns gibt’s nicht zum Nulltarif“ klärten sie ihre Kundschaft über den seit Jahren andauernden Stillstand beim Honorar auf. Die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände hatte die 160.000 Beschäftigten der Branche am Montag zu Kundgebungen in Berlin, München, Düsseldorf und Hannover aufgerufen.

 

Hintergrund ist die im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung zugesagte Erhöhung des Honorars für rezeptpflichtige Medikamente von 8,35 Euro auf 9,50 Euro je Packung. Aus Sicht von Apothekern wie dem Schorndorfer Thorsten Leiter, der in der Daimlerstadt mit 40 Beschäftigten gleich drei Filialen betreibt, reicht dieser Zusatzbetrag längst nicht aus, um die stark steigenden Kosten zu decken.

Die aktuelle Honorarpauschale wurde seit 13 Jahren nicht erhöht

„Mit der jetzigen Pauschale arbeiten wir seit mittlerweile 13 Jahren. In dieser Zeit wurden die Honorare nicht erhöht, unsere Kosten sind aber um 65 Prozent gestiegen“, sagt der Apotheker, der für die CDU auch im Schorndorfer Gemeinderat sitzt. Seine Filialen, die Dr. Palm´sche Apotheke, die Uhlandapotheke und die Daimlerapotheke, blieben während des Aktionstags zwar geöffnet. Kunden und Passanten wurden aber mit Plakaten auf die aus seiner Sicht „chronische Unterfinanzierung“ hingewiesen.

Ende Januar hatte die Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bei einem Besuch in der Schorndorfer Daimlerapotheke eine Erhöhung „zeitnah“ angekündigt und versprochen, die Gesundheitsleistungen auf mehrere Schultern verteilen zu wollen. Das werde die Einkommenssituation der Apotheken durch Leistungen wie Impfungen oder Präventionsleistungen zusätzlich verbessern.

Beide Ziele bekräftigte die Juristin jüngst beim Fachtag der Spitzenverbände der Fachärzte (Spifa) in Berlin. Konkret geht es dabei um Impfungen, pharmazeutische Dienstleistungen und eine verbesserte Versorgung von chronisch kranken Menschen, um Ärzte zu entlasten und Apotheken zu stärken, die diese Leistungen niederschwellig erbringen. Dazu zählt auch, bei leichteren Erkrankungen verschreibungspflichtige Medikamente im Notfall ohne Rezept abgeben zu dürfen.

Im Notfall soll der Apotheker auch Medikamente ohne Rezept abgeben dürfen

Der Protesttag steht im Kontext der Gesundheitsreform, die Kosten senken und die Versorgung in der Fläche aufrechterhalten soll. Zentrale Stichworte sind hierbei ambulant, dezentral und digital. „Wir haben qualifiziertes Fachpersonal in unseren Apotheken, das den Bürgern tagtäglich als niederschwellige, erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen zu Verfügung steht, berät und Probleme löst“, sagt Thorsten Leiter.

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