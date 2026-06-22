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  4. Ohne Quote ändert sich nichts

Gleichstellung im Parlament Ohne Quote ändert sich nichts

Gleichstellung im Parlament: Ohne Quote ändert sich nichts
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Im Landtag von Baden-Württemberg sind die Abgeordneten zu zwei Dritteln männlich. Foto: Katharina Kausche/dpa

Dass die verfassungsmäßigen Rechte von Frauen hintenanstehen, wird seit Jahrzehnten hingenommen. Ohne Druck von Gesetzen, wird das so bleiben, kommentiert Redakteurin Annika Grah.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Es ist doch simpel. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So sahen es die Mütter und Väter des Grundgesetzes vor. Doch schon nach 45 Jahren stellte man ganz offensichtlich fest, dass der allgemeine Satz nicht ausreicht. 1994 wurde das Grundgesetz ergänzt um einen staatlichen Auftrag: Fortan sollte der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirken.

 

Im Bundestag stieg der Frauenanteil nur ohne FDP und AfD

Und doch tut sich der Staat selbst in seiner Herzkammer, dem Parlament, ganz offensichtlich schwer damit, sich mit Gleichstellung überhaupt zu befassen. Fast 80 Jahre nachdem auch die Väter der Verfassung im Artikel 3 des Grundgesetzes einen klaren Gleichbehandlungsauftrag mitgegeben haben, ist der Männerüberhang in deutschen Parlamenten nach wie vor eklatant.

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Im Bundestag etwa lag der Frauenanteil in den vergangenen Jahrzehnten nur in einer Legislaturperiode weit über einem Drittel. Von 2013 bis 2017 nämlich mit 37,1 Prozent, als weder die FDP noch die AfD Teil des Parlaments waren. Zuletzt waren es nur noch 32,4 Prozent. In manchem Länderparlament sieht es noch düsterer aus. Die rote Laterne konnte Baden-Württemberg nach Jahrzehnten abgeben - das Schlusslicht hält nun Bayern mit aktuell 24,6 Prozent nach Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Dass die Umstände, die dazu führen, im Jahr 2026 achselzuckend hingenommen werden, ist nur schwer nachvollziehbar. Sie liegen meist in patriarchalen Strukturen vieler Parteien, wo Frauen nach wie vor systematisch benachteiligt werden. Studien kommen inzwischen zu dem Schluss, dass Frauen etwa bei der Besetzung der Direktkandidaturen häufig weniger Chancen haben, zum einen, weil sie keine aussichtsreichen Wahlkreise ergattern, zum anderen, weil eine solche Kandidatur finanzielle Ressourcen erfordert. Bei der Aufstellung der Wahllisten haben längst nicht alle Parteien Paritätsmechanismen eingeführt.

Frauen im Parlament machen einen Unterscheid

Ändern könnte das ein Paritätsgesetz, das diejenigen, um deren Posten es geht, in Bausch und Bogen ablehnen. Das Parlament müsse die Gesellschaft repräsentieren, aber nicht repräsentativ sein, heißt es dann gern. Dabei wird ignoriert, dass Frauen im Parlament auch Inhalte und Art der Politik verändern.

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Vor allem die Parteienfreiheit wird ins Feld geführt oder die Wahlfreiheit, ohne das Recht auf Gleichberechtigung dagegen abzuwägen oder die Frage zu beantworten, ob es Wahlfreiheit ist, wenn gar keine Frauen in jeder Partei gewählt werden können. Dabei bleibt die Frage, ob wirklich jeder Paritätsmechanismus verfassungswidrig wäre, in weiten Teilen ungeklärt. Ungeklärt damit auch die Frage, welche Art von Mechanismen überhaupt greifen können. Die Vorschläge reichen von Quoten für Wahllisten bis hin zu verordneten Doppelkandidaturen. Und gänzlich umschifft wird die Frage, was Menschen betrifft, die das Geschlechtsmerkmal divers im Personalausweis tragen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit der Frage noch gar nicht abschließend befasst.

Es ist also mehr als überfällig, dass die Bundesregierung sich das vorgenommen hat. Dass das Thema ausgerechnet im seit 15 Jahren von den Grünen geführten Baden-Württemberg keine Rolle spielen soll, ist hingegen schwer vermittelbar – oder um es noch klarer zu sagen: ein Armutszeugnis.

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