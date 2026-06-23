Die Rentenkommission hat 33 Empfehlungen erarbeitet – und die Regierung möchte das Konzept komplett umsetzen. Was kommt da auf die Menschen zu?
23.06.2026 - 13:20 Uhr
Rentner und Beschäftigte, Jung und Alt - die von der Rentenkommission empfohlene Runderneuerung der Altersvorsorge beträfe fast jeden im Land. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erhielt den Bericht der Kommission nun im Kanzleramt und gab dem Konzept prompt volle Rückendeckung: Der CDU-Chef will es zügig und komplett umsetzen. Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) plant bereits konkrete Gesetzgebung nach der Sommerpause. Zeit also für einen Blick auf die konkreten Folgen für einzelne Generationen: