Nun ist es offiziell. Die Grünen haben Cem Özdemir am Samstag in Heidenheim als Spitzenkandidaten aufgestellt. Er will um das Amt des Ministerpräsidenten kämpfen.

Annika Grah 24.05.2025 - 13:08 Uhr

Cem Özdemir soll die Grünen in den Wahlkampf für die Landtagswahl 2026 führen. Der 59-Jährige wurde am Samstag in Heidenheim auf der Landeswahlversammlung mit 97 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Kandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten gewählt.