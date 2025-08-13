Hakenkreuz-Affäre: Ex-Staatsminister Friedrich kritisiert Landtagspräsidentin Aras

Der Sozialdemokrat Peter Friedrich, ehemals Bundesratsminister im ersten Kabinett Kretschmann, kritisiert den Umgang mit der Hakenkreuzaffäre im Landtag. Vor allem übt Friedrich in einem an diesem Montag veröffentlichten Aufsatz in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ Kritik daran, dass Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) das gekritzelte Hakenkreuz auf einem Stimmzettel für die Wahl von Mitgliedern des Oberrheinrats direkt nach seiner Entdeckung als Straftat, die zur Anzeige gebracht werde, eingeordnet und den Urheber zum Mandatsverzicht aufgefordert hat.

Wer das Hakenkreuz gemalt hatte, war zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Am Tag nach dem Vorfall, der in der Breite des politischen Spektrums Empörung ausgelöst hat, bekannte sich der SPD-Abgeordnete Daniel Born, der bis dahin Landtagsvizepräsident gewesen war, zu der Kritzelei. Er ordnete seine Tat als schweren Fehler ein, für den er sich sein Leben lang schämen werde. Born trat von allen Parlaments- und Parteiämtern zurück und verzichtete auf die erneute Kandidatur bei der Landtagswahl; er erklärte aber, dass er bis zum Ende der Legislaturperiode Abgeordneter bleiben wolle. Aras forderte ihn dann per Presseerklärung auch persönlich zum Mandatsverzicht auf. Auch das SPD-Präsidium und Borns Kreisverband erhoben diese Forderung.

„Präsidentin Aras hat den Stimmzettel öffentlich gemacht“

Mit ihrem Verhalten hat Aras nach der Ansicht des Ex-Ministers und jetzigen Hauptgeschäftsführers der Handwerkskammer in der Region Stuttgart zwei Fehler gemacht: Zum einen hat sie in ihrer Erklärung die Verwendung eines verfassungsfeindlichen Zeichens als Straftat eingeordnet. Das ist Friedrich, der von Hause aus Verwaltungswissenschaftler ist, aber zu ungenau: Denn laut Paragraf 86 a Strafgesetzbuch stehe nur „das Verbreiten und öffentliche Verwenden von Symbolen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ unter Strafe. „Bei einer geheimen Wahl kann man diese Straftat gar nicht begehen, denn ein Stimmzettel ist ja gerade nicht für die Öffentlichkeit bestimmt“, argumentiert er. Friedrichs Schlussfolgerung: „Öffentlich verwendet hat ihn (Anm. der Red.: den bekritzelten Stimmzettel) Präsidentin Aras, nicht Born.“

Friedrich will über seinen Aufsatz hinaus keine weiteren Bewertungen des Sachverhalts abgeben, wie er gegenüber unserer Redaktion erklärte. Ihm geht es ausweislich seines Texts nicht darum, seinen Parteifreund reinzuwaschen. „Für Daniel Borns Fehler muss man kein Verständnis haben“, schreibt er ausdrücklich. Auch will er keinen Juristenstreit um Kaisers Bart eröffnen.

Friedrich sieht Schutzmechanismus verletzt

Doch der Expolitiker sieht durch Aras’ Vorgehen grundlegende Schutzmechanismen der parlamentarischen Demokratie verletzt und beruft sich dabei auf die Landesverfassung. „Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die er im Landtag, in einem Ausschuss, in einer Fraktion oder sonst in Ausübung seines Mandats getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder anderweitig außerhalb des Landtags zur Verantwortung gezogen werden“, heißt es in Artikel 37 zur Indemnität von Abgeordneten.

Daraus leitet Friedrich ab, dass der Landtag weder Anzeige erstatten, noch den Stimmzettel den Ermittlungsbehörden hätte übergeben dürfen. „Natürlich können im Landtag Ordnungsmaßnahmen gegen Fehlverhalten ergriffen werden“, schreibt Friedrich. Aber die in der Landesverfassung besonders weit gefasste Indemnität schütze Abgeordnete davor, „von den Staatsgewalten wegen missliebiger politischer Äußerungen oder Abstimmungen strafrechtlich verfolgt zu werden“.

Friedrich schließt daraus, dass die Verfassung Daniel Born selbst dann vor Strafverfolgung schütze, „wenn man das Hakenkreuz als verleumderische Beleidigung des AfD-Abgeordneten Eisenhut werten würde“. Hinter dessen Namen auf dem Stimmzettel war das Kreuz gezeichnet.

CDU hat viele Fragen an die Landtagspräsidentin

Im Landtag löste Friedrichs Argumentation unterschiedliche Reaktionen aus. „Wir haben uns bislang nicht mit möglichen Rechtsverstößen durch die Landtagspräsidentin befasst“, antworteten SPD-Fraktion und Landespartei auf die Bitte um Stellungnahme. Die Grünen-Fraktion will weder die Interpretation der Abläufe, noch Friedrichs juristische Einordnung bewerten. „Wir haben keinen Anlass, die Handlungen der Landtagspräsidentin in Zweifel zu ziehen.“ Die CDU habe überrascht, „dass Frau Landtagspräsidentin Aras wohl den fraglichen Stimmzettel in die Kamera gehalten hat“, betonte hingegen der CDU-Parlamentsgeschäftsführer Andreas Deuschle. Öffentlich will er den Sachverhalt nicht bewerten. „Allerdings wird die CDU-Fraktion in der nächsten Präsidiumssitzung eine ganze Reihe an Fragen zu dem Vorgang um das Verhalten des Abgeordneten Born an Frau Präsidentin Aras stellen.“

Landtag: Wahlgeheimnis wurde nicht verletzt

Dass der Livestream der Landtagssitzung in den entscheidenden Passagen so verpixelt ist, dass man den Stimmzettel in Aras’ Hand nicht lesen kann, verrät ein gewisses Problembewusstsein der Landtagsverwaltung. Auf Anfrage erklärt das Parlament jedoch, dass der Grundsatz der geheimen Wahl „weder durch die Präsidentin noch durch sonst handelnde Personen verletzt“ worden sei. Der Grundsatz schütze im übrigen nur den Wahlakt selbst, aber nicht einmal die Auszählung. Auch die Thematisierung des Sachverhalts im Plenum rühre nicht am Wahlgeheimnis.

Zum Vorwurf, die Indemnität der Abgeordneten verletzt zu haben, teilte der Landtag lediglich mit, dass die Landtagsverwaltung noch vor Bekanntwerden der Urheberschaft Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet habe. „Die Beurteilung der strafrechtlichen Konsequenzen des Verhaltens von Herr Born obliegt allein den Strafverfolgungsbehörden. Dies gilt sowohl für die Frage, ob der Tatbestand erfüllt ist, als auch für die Prüfung der Indemnität.“

Für die AfD-Landtagsfraktion lässt deren Chef Anton Baron wissen, die Klärung, ob Aras die Rechtsordnung verletzt habe, sei noch nicht abgeschlossen. „Klar ist aber, dass sie aufgrund ihrer Empörung die Kontrolle über sich verlor – das ist deutlich an ihrer Wortwahl und ihrem ungehaltenen Auftreten zu bemerken.“ Baron bezweifelt, dass Borns Handeln als schlichte „Ausübung seines Mandates“ gesehen werden könne. Born habe das verfassungswidrige Zeichen gezeichnet „mit der Intention, dass dieses spätestens beim Auszählen gesehen wird“.

