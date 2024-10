Der Handball-Bundesligist braucht nach der Niederlage in Lemgo dringend Punkte, Verstärkung im Rückraum und Sponsoren.

Joachim Klumpp 20.10.2024 - 18:55 Uhr

Die Mannschaft des TVB Stuttgart hat sich am Sonntag in Lemgo die rosaroten Auswärtstrikots übergezogen, doch so rosig sieht die Zukunft des Handball-Bundesligisten nicht aus nach der fünften Niederlage in Folge beim 24:28 (10:14) in Lemgo. Da passte es ins Bild, dass Führungsspieler Kai Häfner (zwei Tore) seinen nicht besten Tag mit einer Roten Karte (50.) beendete. Er hatte vorab gesagt: „Wir müssen über die Abwehr Sicherheit in unser Spiel bringen.“