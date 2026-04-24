Gibt es Hoffnung auf kürzere Wege am Stuttgarter Hauptbahnhof? Zumindest befasst sich nun die regionale Verkehrspolitik mit dem Missstand. Die Wegeführung, für die sich längst der Begriff „Fernwanderweg“ eingebürgert hat, bringt der Deutschen Bahn immer wieder Hohn und Spott ein. Längst hat sich der Begriff „Fernwanderweg“ eingebürgert für die Route, mit der Reisende barrierefrei aber umwegig zwischen Innenstadt und Gleisen durch die Stuttgart-21-Baustelle gelotst werden. Mit Blick auf die derzeit völlig offene Frage eines Inbetriebnahmetermins von Stuttgart 21, der diesem Zustand ein Ende setzen würde, gibt es nun Forderungen aus dem politischen Raum, vorab Teile des Tiefbahnhofs für eine Verkürzung der Wege zu nutzen.