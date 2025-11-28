Haushalt in Schieflage: OB Nopper beim Kanzler – es geht ums Geld

Sie wollen Geld, deutlich mehr Geld. Die Oberbürgermeister der Hauptstädte aller 13 Flächenländer haben vor einem Monat in einem Brandbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) appelliert, dass der Bund für die an Kommunen übertragenen Aufgaben einstehen müsse. Und zwar auch nachträglich. Nun hat Friedrich Merz reagiert.

Der Brandbrief in Sachen Konnexität (kurz gesagt: wer bestellt, bezahlt) ging nicht nur an den Bundeskanzler, sondern – aus dem Münchener Rathaus in genossenschaftlicher Verbundenheit – auch an den Vize-Regierungschef und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). An der Isar lobt OB Dieter Reiter (SPD) die „gute Kooperation“ mit Stuttgart. Am Nesenbach hat man die Federführung und Koordination übernommen.

OB von Mainz: Fehler im System

Die Haushaltslage ist in nahezu allen Kommunen dramatisch. In Kiel hat die Ratsversammlung für 2026 den dritten Etat in Folge mit negativem Jahresergebnis beschlossen, die Stadt mit 250 000 Einwohnern wird ihre Verbindlichkeiten um weitere 100 auf 775 Millionen Euro erhöhen. In Mainz plant man für 2026 mit einem Minus von 160 Millionen und 219 Millionen Euro Krediten. „Wenn selbst eine Stadt wie Mainz mit starker Wirtschaftsentwicklung, günstigem Arbeitsmarkt und geringer Zinsbelastung die steigenden Sozialausgaben nur noch durch neue Schulden finanzieren kann, liegt ein Fehler im System vor“, sagt der parteilose OB Nino Haase.

Der Nahverkehr erfordert hohe Investitionen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidtt

In Stuttgart hat OB Frank Nopper (CDU) vor sieben Wochen einen Haushaltsentwurf für 2026/2027 mit einem geplanten Minus von 780 Millionen Euro und 1,1 Milliarden Euro neuen Schulden vorgelegt. Die Rechtsaufsicht im Regierungspräsidium Stuttgart wurde deutlich: diese Horrorzahlen wird sie nicht genehmigen. Nun wird gestrichen, verschoben und Geld zusammengekratzt. So muss die Stadtentwässerung (SES) 2026 ein Darlehen in Höhe von 129 Millionen zurückgeben.

OB Nopper: Wer bestellt, muss bezahlen

„Wer bestellt, muss auch bezahlen und darf die Rechnung nicht den Kommunen überlassen“, sagt Nopper in Richtung Bundesregierung. Am 4. Dezember werden er als Initiator des Brandbriefs und Städtetagspräsident Burkhard Jung (OB in Leipzig) im Kanzleramt auf Friedrich Merz treffen. Im Rahmen eines Mittagessens werde der Kanzler sich mit den Präsidenten und Hauptgeschäftsführern der Kommunalen Spitzenverbände „über die kommunale Finanzsituation austauschen“, sagte das Bundespresseamt. Die Teilnehmer könnten ihre „aktuellen Sorgen und Anliegen mitteilen“. Dazu sind 90 Minuten vorgesehen. Ob es am 4. Dezember einen finanziellen Nachschlag gibt?

In einem Schreiben an die 13 Stadtchefs schlägt Merz einen versöhnlichen Ton an: Er sei zuversichtlich, dass man „gemeinsam gute Ergebnisse für die kommunale Ebene“ erreichen könne. Staatsmännisch geht es weiter: Man beabsichtige, mit einem „Zukunftspakt“ die finanzielle Handlungsfähigkeit aller Ebenen zu stärken. Dazu gehöre eine umfassende Aufgaben- und Kostenkritik.

Merz verweist auf das Sondervermögen

Merz verweist darauf, dass mit dem Sondervermögen Infrastruktur sowie der „vollständigen Übernahme“ der im Gesetz für ein steuerliches Investitionsprogramm ausgewiesenen kommunalen Steuerausfälle „starke Zeichen zur Entlastung der Kommunen“ gesetzt worden seien. Doch daran gibt es Zweifel. Der Bund habe als Kompensation für sein Investitionsprogramm einen höheren Umsatzsteueranteil für die Kommunen beschlossen, allerdings verliere München rund 200 Millionen Gewerbesteuer durch den Bund, sagt OB Reiter. „Als Ausgleich erhalten wir etwa 60 Millionen Euro. Das ist nicht, was ich mir unter vollständiger Kompensation vorstelle“, so Reiter.

Stuttgart verliert massiv Gewerbesteuer

Stuttgart konnte auf Anfrage bis Freitag den Verlust durch das Investitionsprogramm nicht beziffern. Firmen haben avisiert, 2026 und 2027 insgesamt rund 300 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer zu überweisen. Aus dem kreditfinanzierten 500-Milliarden-Investitionsprogramm des Bundes wird Stuttgart 381 Millionen erhalten.

Nopper verweist auf „grundlegende Strukturprobleme“. Aufgaben würden vom Bund ohne angemessenen finanziellen Ausgleich übertragen. Die Kommunen seien bei den Soziallasten, beim Nahverkehr und dem Krankenhausbetrieb unterfinanziert. „Das Problem ist in Berlin zu lösen“, so OB Nino Haase. Man brauche weniger Vorschriften und mehr Entscheidungsfreiheit. Und eben mehr Geld.