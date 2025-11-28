Haushalt in Schieflage OB Nopper beim Kanzler – es geht ums Geld
Die Kommunen stöhnen unter der Last vieler Aufgaben, die der Bund weiterreicht. Macht Friedrich Merz bei einem Arbeitsessen im Kanzleramt Millionen locker?
Sie wollen Geld, deutlich mehr Geld. Die Oberbürgermeister der Hauptstädte aller 13 Flächenländer haben vor einem Monat in einem Brandbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) appelliert, dass der Bund für die an Kommunen übertragenen Aufgaben einstehen müsse. Und zwar auch nachträglich. Nun hat Friedrich Merz reagiert.