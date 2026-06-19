In der aktuellen Hitzewelle bittet die Stadt Stuttgart unter anderem um Wachsamkeit in der Nachbarschaft. Tropennächte können für bestimmte Personengruppen besonders gefährlich sein.

Die Stadt Stuttgart ruft wegen der Hitze zu Vorsicht und Wachsamkeit auf. Der Landeshauptstadt stehen mit bis zu 37 Grad heiße Tage bevor – und Tropennächte, in denen die Luft kaum abkühlt. Sinken die Temperaturen dauerhaft nachts nicht unter 20 Grad, steigen die Risiken beispielsweise für Kreislaufprobleme, Dehydrierung oder Schlaganfälle laut Experten rapide an. Gefährdet sind insbesondere Ältere, Vorerkrankte, Säuglinge und Kleinkinder oder Menschen, die im Freien arbeiten. Wir geben einen Überblick darüber, worauf man achten sollte und wie man die Wohnung möglichst kühl hält.

Was sollte jeder bei Hitze tun? Die Tipps der Stadt Stuttgart: „Die Stadt empfiehlt, regelmäßig Wasser zu trinken, körperliche Anstrengungen möglichst auf die Morgen- oder Abendstunden zu verlegen und direkte Sonneneinstrahlung in den Mittagsstunden zu meiden.“ Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte laut Stadt zudem mit seinem Hausarzt oder Apotheker besprechen, ob die anhaltende Hitze Auswirkungen auf die Behandlung haben kann.

Hitze im Kessel: In der Stuttgarter City kommt es wegen der topografischen Lage zu besonders hohen Temperaturen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zudem setzt die Stadt auf die Wachsamkeit in der Nachbarschaft. „Die Stadt bittet Bürgerinnen und Bürger, nach älteren Nachbarn, alleinlebenden Menschen und anderen gefährdeten Personen zu schauen und bei Bedarf Unterstützung anzubieten“, heißt es in der Mitteilung.

Wie hält man die Wohnung kühl?

Damit sich der Körper nachts von der Hitze des Tages erholen kann, sollten die Temperaturen nicht dauerhaft 20 Grad übersteigen. In Tropennächten sinken die Außentemperaturen allerdings nicht unter 20 Grad, gerade in der Kessellage von Stuttgart. Wichtigster Tipp ist, die Wohnung tags zu verschatten, also die Fenster zu schließen und Rollläden herunterzulassen. Nachts indes sollte man lüften, am besten quer.

„Außenliegender Sonnenschutz kostet meist mehr als innenliegende Lösungen, schützt jedoch deutlich besser vor Hitze“, teilt Zukunft Altbau mit, ein Programm des Umweltministeriums von Baden-Württemberg. „Trotz ihrer vergleichsweise kleinen Flächen haben die Fenster den größten Einfluss.“ Nämlich rund die Hälfte des sogenannten Wärmeeintrags, also der Hitze, die ins Gebäude gelangt. Andere Wärmequellen seien beispielsweise elektronische Geräte oder der Herd.

Was kann man bei der Sanierung beachten?

Wer sein Gebäude dämmt und die Fenster dreifach verglast, der spart im Winter Energie. Im Sommer hat die dichtere Gebäudehülle ebenfalls ihre Vorteile. „Besonders deutlich merkt man das in einem gedämmten Dachstuhl“, so Zukunft Altbau. „Die dort herrschende sommerliche Kühle steht im deutlichen Kontrast zu den Temperaturen im zuvor ungedämmten Dach, das rasch überhitzte.“

Dass Heizen und Hitze zwei Seiten derselben Medaille sind, zeigen auch manche Wärmepumpen-Typen. Mit ihnen lässt sich nicht nur heizen, sondern auch kühlen. Das gilt beispielsweise für Luft-Luft-Wärmepumpen, auch Klimasplitgeräte genannt, aber ebenso für Erdwärmepumpen.

Worauf Hausbewohner ohne Garten meistens keinen Einfluss haben: wie die Gegend um ihr Wohnhaus gestaltet ist. Grundsätzlich gilt: Je mehr Grün und je weniger Versiegelung, desto kühler ist es in den angrenzenden Wohnräumen.

Wie gelingt Hitzeschutz in WEGs?

Möchte der Miteigentümer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) einen außenliegenden Rollladen anbringen, bedarf dies immer einer einfachen Mehrheit. Dies betrifft auch Markisen beispielsweise für den Balkon. Sollte anderes innerhalb der WEG gelten, steht dies in der Teilungserklärung.

Möchte eine WEG eine Fassadenbegrünung zum Hitzeschutz anbringen, so betrifft dies das Gemeinschaftseigentum. Es wäre eine bauliche Veränderung, die mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden kann. „Bei der Kostenverteilung ist aber zu beachten, dass die Kosten nur dann von allen Eigentümern und Eigentümerinnen getragen werden müssen, wenn der Beschluss mit einer doppelt qualifizierten Mehrheit zustande kommt“, erklärt der Verein Wohnen im Eigentum.

Zu Vorsicht rät der Verein bei Efeu, „da er unter Umständen erhebliche Schäden an der Fassade verursachen kann“. Denkbar seien zum Beispiel wilder Wein, Blauregen, Kletterrosen oder Clematis. Wichtig zu beachten: der spätere Pflegeaufwand.