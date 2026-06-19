In der aktuellen Hitzewelle bittet die Stadt Stuttgart unter anderem um Wachsamkeit in der Nachbarschaft. Tropennächte können für bestimmte Personengruppen besonders gefährlich sein.
Die Stadt Stuttgart ruft wegen der Hitze zu Vorsicht und Wachsamkeit auf. Der Landeshauptstadt stehen mit bis zu 37 Grad heiße Tage bevor – und Tropennächte, in denen die Luft kaum abkühlt. Sinken die Temperaturen dauerhaft nachts nicht unter 20 Grad, steigen die Risiken beispielsweise für Kreislaufprobleme, Dehydrierung oder Schlaganfälle laut Experten rapide an. Gefährdet sind insbesondere Ältere, Vorerkrankte, Säuglinge und Kleinkinder oder Menschen, die im Freien arbeiten. Wir geben einen Überblick darüber, worauf man achten sollte und wie man die Wohnung möglichst kühl hält.