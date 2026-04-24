Höhenflug der AfD Profiteure der Krise
Die unbeliebte Regierung beschert der AfD eine Sonderkonjunktur. Das verheißt nichts Gutes, kommentiert Armin Käfer.
Die unbeliebte Regierung beschert der AfD eine Sonderkonjunktur. Das verheißt nichts Gutes, kommentiert Armin Käfer.
Das Elend des Liberalismus hat viele Gesichter. Zum Beispiel jene der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. Sie stehen für eine ursprünglich liberale Partei, die heute Rechtsextremisten in ihren Reihen hat, liberales Denken verhöhnt, die Demokratie verächtlich macht. Ein anderes Gesicht der liberalen Misere ist das von Wolfgang Kubicki, der FDP-Chef werden möchte und sich schon mal als Handlanger der rechten Konkurrenz andient. „Ich kenne keine Brandmauer“, ließ er verlauten – ein Kooperationsangebot?
Im Mai geht es los mit den von der Bundesregierung angekündigten Reformen. Mit dem Tankrabatt werden die Verbraucher an der Zapfsäule massiv entlastet. Und das ist nur der erste Schritt zu einer der größten Reformen der letzten Jahrzehnte, wie Kanzler Friedrich Merz verkündet.