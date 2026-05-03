Höhere Zölle, weniger US-Soldaten Trump überrumpelt seine Verbündeten
Vom Truppenabzug bis hin zu neuen Zolldrohungen: Der US-Präsident entkoppelt die USA immer schneller von Europa.
Vom Truppenabzug bis hin zu neuen Zolldrohungen: Der US-Präsident entkoppelt die USA immer schneller von Europa.
Vergangenen Mittwoch telefonierte der US-Präsident ausführlich mit Wladimir Putin. Das Gespräch sei sehr „lang“ und „gut“ gewesen, teilte der US-Präsident anschließend mit. Vermutlich ein besseres als die beiden Gelegenheiten, bei denen ihm Friedrich Merz die Haltung Deutschlands und Europas zum Iran-Krieg dargelegt habe. Mit dem russischen Präsidenten sei es um die Ukraine und Iran gegangen und darum, wie beide Konflikte „auf einem ähnlichen Zeitplan“ beendet werden könnten, erklärte Trump anschließend.
Bald ein Jahr ist Schwarz-Rot im Amt, doch innerhalb der Bevölkerung herrscht wenig Optimismus für die Zukunft der Koalition. Und was sagen Wissenschaftler über den Zustand der Regierung Merz? Ein politischer Zwischenstand.