Die Nationalsozialisten verachteten innovative Architektur, verschandelten gut gestaltete Gebäude. Am Stuttgarter Killesberg erfährt jetzt einem prominenten Bauwerk Wiedergutmachung.
18.12.2025 - 18:00 Uhr
Unbehagen und das Gefühl, da stimmt etwas nicht mit dieser kleinen Stuttgarter Kirche, befiel jahrzehntelang selbst Menschen, die keine Architekturexperten sind. Das traurige Schicksal des evangelischen Brenkzirchleins an der Kreuzung am Stuttgarter Killesberg wendet sich jetzt endlich auch sichtbar.