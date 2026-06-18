Die besten Rettungsschwimmer des Landes messen sich am Wochenende in Münchingen. Für den Bürgermeister hat die Veranstaltung in zweierlei Hinsicht immense Bedeutung.
18.06.2026 - 16:30 Uhr
Das Freizeitbad Münchingen ist an diesem Wochenende, 20. und 21. Juni, der Ausrichtungsort der 51. Württembergischen Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen. Damit wird das Schwimmbad zum Treffpunkt der besten Rettungsschwimmer - Männer wie Frauen - aus ganz Württemberg. Zu den Landesmeisterschaften treffen sich die Sportler der Bezirke im Landesverband Württemberg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).