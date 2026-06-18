Die besten Rettungsschwimmer des Landes messen sich am Wochenende in Münchingen. Für den Bürgermeister hat die Veranstaltung in zweierlei Hinsicht immense Bedeutung.

Das Freizeitbad Münchingen ist an diesem Wochenende, 20. und 21. Juni, der Ausrichtungsort der 51. Württembergischen Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen. Damit wird das Schwimmbad zum Treffpunkt der besten Rettungsschwimmer - Männer wie Frauen - aus ganz Württemberg. Zu den Landesmeisterschaften treffen sich die Sportler der Bezirke im Landesverband Württemberg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

An der zweitägigen Veranstaltung nehmen laut der Stadtverwaltung mehr als 1400 Rettungsschwimmer teil. Sie messen sich in verschiedenen Einzel- und Mannschaftsdisziplinen.

Auszeichnung als „ausbildungsfreundliches Bad“

Die Austragung der Landesmeisterschaften im Freizeitbad Münchingen unterstreicht laut der Stadtverwaltung die Bedeutung des kommunalen Schwimmbads als Austragungsort für Vereinssport. Bereits im Jahr 2025 war das Schwimmbad von der DLRG als „ausbildungsfreundliches Bad“ ausgezeichnet worden.

„Das Freizeitbad Münchingen spielt eine wichtige Rolle als Ausbildungsstätte für Schulen, Schwimmschulen und Vereine. In der heutigen Zeit mit steigender Nichtschwimmerquote ist ein kommunales Schwimmbad elementar wichtig“, sagt der Bürgermeister Alexander Noak. „Wir sind froh, dass Gemeinderat und Stadt das Bad trotz steigender Kosten und bevorstehender Sanierungen erhalten wollen.“

Sanierung fällig - Bad ist mehr als 50 Jahre alt

Das Münchinger Freizeitbad ist mehr als 50 Jahre alt. Die Lüftungsanlage im Kleinkindbereich wird im Herbst dieses Jahres erneuert. Das kostet die Kommune mehr als 320 000 Euro. Es sind die ersten Arbeiten einer umfassenden, erforderlichen Sanierung, die über mehrere Jahre gestreckt wird. Aktuell hat das Freizeitbad vier Becken, darunter ein Außenbecken, mit zusammen rund 700 Quadratmetern Wasserfläche.

Bei den zweitägigen Wettkämpfen der Rettungsschwimmer sind Zuschauer auf der Empore des Freizeitbads zugelassen. Der Platz sei jedoch begrenzt, die Anzahl daher beschränkt und werde zudem überwacht, teilt die Stadt mit. Es gebe einen Informationsstand im Foyer des Freizeitbades, bei dem man sich als Zuschauer melden könne.

Unterstützt wird die Veranstaltung von etlichen ehrenamtlichen Helfern der ausrichtenden DLRG-Ortsgruppe sowie rund 70 Kampfrichtern aus dem gesamten Landesverband. Das Freizeitbad bleibt wegen der Veranstaltung für den öffentlichen Badebetrieb am Wochenende geschlossen.