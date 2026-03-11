Jüngster Abgeordneter Vom Sindelfinger Rathaus in den Landtag
Der 23-jährige Nico Gunzelmann (CDU) wird jüngster Abgeordneter im neuen Landtag. Dafür muss er seinen Abteilungsleiter-Posten auf dem Sindelfinger Rathaus ruhen lassen.
Nico Gunzelmann hat es geschafft. Der junge CDU-Kandidat sicherte sich bei der Landtagswahl mit 31,2 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Enzkreis. Damit ist der 23-Jährige der jüngste Abgeordnete im neuen Landtag. Seinen Job auf dem Sindelfinger Rathaus muss Gunzelmann dafür allerdings beenden – er kann aber zurückkehren.