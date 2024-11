Die Strategien der Kultur-Zensur waren vielfältig in sozialistischen Diktaturen. Das Stuttgarter Citizen Kane Kollektiv und die Performance-Gruppe Centrul Replika aus Bukarest fragen im Stuttgarter Kammertheater, wie das Vergangene auf das Hier und Jetzt wirkt.

Kathrin Horster 26.11.2024 - 14:38 Uhr

Weiße Elefanten sind nicht etwa seltene, schöne Tiere. Es handelt sich um eine während der SED-Diktatur geprägte Metapher für absichtlich platzierte, kritische Sätze in literarischen Texten, die den Zensor von subtileren Inhalten ablenken sollten. So hofften Schriftstellerinnen und Autoren den größeren Teil brisanter Aussagen an den Augen der Staatsmacht vorbei schmuggeln zu können, weil die ja auch nur auf die prominent ausgestellten weißen Elefanten gestarrt hatte.