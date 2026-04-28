Kein Ende des Sparzwangs: 700 Millionen – Stuttgart will jeden sechsten Euro streichen

Am 19. Dezember 2025 hat der Gemeinderat den Sparhaushalt 2026/2027 verabschiedet. Die Auswirkungen der beschlossenen „Giftlisten“ werden für viele Stuttgarter langsam deutlich. Teils geht es, wie bei der Frage, welches von vier vereinseigenen Bädern bestehen bleiben kann, um Existenzen.

Mit den aktuellen Kürzungen sind die gravierenden Probleme aber nicht behoben. OB Frank Nopper (CDU) spricht bis 2031 von einem „dornenreichen Pfad“ – Stuttgart soll bis dahin rund 700 Millionen Euro weniger ausgeben – bei einem Ergebnishaushalt von derzeit rund 4,25 Milliarden pro Jahr. Das geht nur mit Streichungen, Gebührenerhöhungen und Personalkürzungen. Nicht alle im Gemeinderat wollen da mitziehen.

2031 soll Stuttgart deutlich im Plus sein

„Haushaltssicherungskonzept 2030+“ ist das Einsparpapier überschrieben, welches alle Fraktionen außer Linke/SÖS-plus und der Gruppe Puls verabschiedet haben. Damit soll der Etat 2028 um 250 Millionen, die folgenden bis einschließlich 2031 um je 150 Millionen Euro reduziert werden. Am Ende wäre etwa jeder sechste Euro gestrichen. 2031 käme man mit 230 Millionen Euro ins Plus – und könnte wieder mit eigenem Geld statt mit Krediten investieren.

Nopper sprach vor dem Gemeinderat von „weit überdurchschnittlichen Standards bei Kultur, Bildung und Sport“, die Stuttgart „gegenüber anderen Kommunen“ bisher setze. Angesichts eines Verlustes von voraussichtlich 700 Millionen Euro in 2025 und keinerlei Anzeichen für eine Erholung der Gewerbesteuer müsse die Verschuldung „möglichst niedrig“ gehalten werden. Für 2026/27 wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 848 Millionen Euro kalkuliert. Bisher ist keine der Zahlen im Etat vom Regierungspräsidium genehmigt.

Aufgabenkritik zum Haushalt

Konkretes zur Einsparung? Noch gibt es dazu wenig: Ämterkonferenzen heißen künftig „Zukunftswerkstätten“. Und natürlich ist Aufgabenkritik, die Überprüfung von Standards, Leistungen und der Effizienz angesagt – das sollten Selbstverständlichkeiten sein.

Fraktionen wollen informiert werden

Die Fraktionen sind sich allerdings einig, dass die Beratungen künftig dezidiert anders laufen sollen, dass sich die chaotische Kürzungsorgie aus dem Dezember 2025 nicht wiederholen darf. Dazu sind nun regelmäßige Treffen der Fraktionsspitzen mit der Verwaltung vorgesehen. Die Konsultationen sollen deutlich häufiger stattfinden als in dem von Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) vorgeschlagenen vierteljährlichen Turnus. „Jede große Fraktion wird mit zwei Leuten da reingehen, wir brauchen eine bessere Planbarkeit und frühere Entscheidungen“, sagt CDU-Fraktionschef Alexander Kotz, und weiter: „Wir müssen runter kommen von den Ansprüchen, nicht jede Stelle ist zwingend nötig“. Daraus hört man nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch ein gesundes Misstrauen gegenüber der Verwaltung.

Um Schwimmen zu lernen braucht es Wasserflächen – womöglich gibt es in Stuttgart bald weniger. Foto: Jens Kalaene/dpa

Mitziehen wollen die Grünen, SPD/Volt, AfD, Freie Wähler, FDP und Einzelstadtrat Thomas Rosspacher (Werteunion). Allerdings ist schon jetzt ist klar, dass die Fliehkräfte in dieser Mischung hoch sind. Die Grünen hätten neben dem aktuellen gern ein „optimistisches Szenario“ im Haushaltssicherungskonzept niedergeschrieben, die SPD will die Sparbemühungen „strecken“, die AfD und Rosspacher würden sie gern dazu nutzen, Klimaschutz und Radwege in die Tonne zu treten, das Credo der FDP lautet, eisenhart auf die Schuldenbremse zu treten.

Kein Licht am Finanzhorizont

Jürgen Vaas, der Leiter der Stadtkämmerei, sagte im vorberatenden Verwaltungsausschuss sehr deutlich, dass Optimismus fehl am Platz ist. „Wir sind beim Jahresergebnis 2025 die schlechteste Stadt in ganz Deutschland, ein optimistisches Szenario macht keinen Sinn!“ Licht am Horizont sehe er nur, „wenn die Herren Klingbeil und Bayaz die Geldbeutel öffnen“. Das würde den Spardruck mindern. Aber Bund und Land haben selbst erhebliche Finanzlücken.

Linke warnt vor Verfall der Infrastruktur

Strikt gegen den eingeschlagenen Kurs sprechen sich Linke/SÖS-plus und die Gruppe Puls aus. „Mit dieser Vorgabe wird unsere Infrastruktur zerfallen und Klimaschutz nicht mehr möglich sein“, sagte Fraktionschef Hannes Rockenbauch (SÖS). 700 Millionen Einsparungen seien nicht verantwortbar und führten zur Selbstaufgabe des Rates. Freiwillige Leistungen könne man damit vergessen. „Der Klassenkampf läuft, und zwar von oben“, so Rockenbauch, man müsse endlich „an unanständig reiche Vermögen rangehen“ und dürfe nicht mehr nur Briefe an den Kanzler schreiben, man müsse demonstrieren gehen, gab sich Rockenbauch revolutionsfreudig.

Volksfeste seien über Jahrzehnte bezuschusst worden, während es durch undichte Schuldächer regne, Autofahrer würden in Stuttgart „mit der Brötchentaste verhätschelt“, sagte Ina Schumann für die Gruppe Puls. Die Kürzungsziele der Stadt würden Jugend, Bildung und Soziales treffen und gefährdeten die Demokratie. Schumann warnte vor einer „Generalermächtigung der Verwaltung“. Bis zum Herbst soll eine Einsparliste erarbeitet werden, versprechen Fuhrmann und Vaas. Das wäre ein ganzes Jahr vor der Verabschiedung des Doppeletats 2028/2029. Für die Debatte bliebe damit genügend Zeit.