Kein Ende des Sparzwangs 700 Millionen – Stuttgart will jeden sechsten Euro streichen
Keine Stadt hat 2025 mehr Geld verloren als Stuttgart, sagt die Stadtkämmerei. Die CDU will von der Verwaltung einen regelmäßigen Rapport.
Keine Stadt hat 2025 mehr Geld verloren als Stuttgart, sagt die Stadtkämmerei. Die CDU will von der Verwaltung einen regelmäßigen Rapport.
Am 19. Dezember 2025 hat der Gemeinderat den Sparhaushalt 2026/2027 verabschiedet. Die Auswirkungen der beschlossenen „Giftlisten“ werden für viele Stuttgarter langsam deutlich. Teils geht es, wie bei der Frage, welches von vier vereinseigenen Bädern bestehen bleiben kann, um Existenzen.