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Klare Sache bei Wahl FDP stellt in Stuttgart erneut Bürgermeisterin

Klare Sache bei Wahl: FDP stellt in Stuttgart erneut Bürgermeisterin
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Glückwunsch zur Wiederwahl: Isabel Fezer (FDP, li.) zeigt sich angesichts des Ergebnisses entspannt, OB Frank Nopper (CDU) überreicht Blumen. Foto: Stadt Stuttgart/Weichelt

Nach der Kommunalwahl 2024 steht der AfD ein Vorschlagsrecht für den Posten zu. Doch das zog sie nicht.

Bürgermeisterwahlen, exakter Wahlen zum Beigeordneten der Landeshauptstadt Stuttgart, können im gut gekühlten Sitzungssaal des Rathauses in persönliche Demütigungen münden - wie bei der knappen Nichtwahl des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Werner Wölfle vor 16 Jahren. Sie können frostig und mit zwei blauen Augen enden, wie bei der knappen Wiederwahl des Grünen Baubürgermeisters Peter Pätzold im Juni 2023. Er erhielt nur eine Stimme mehr als nötigt.

 

Isabel Fezer hatte einen solchen Albtraum am Donnerstag nicht zu befürchten. Die Liberale könnte mit 66 Lebensjahren Ende August nach zwei Amtsperioden in den Ruhestand treten. Doch kurz vor Weihnachten 2025 hatte sie erklärt, in einer Phase massiver Haushaltskürzungen nicht von Bord des Referats für Jugend und Bildung gehen zu wollen. Zudem will sie der Alternative für Deutschland keine Flanke öffnen. Die nach der Kommunalwahl 2024 fünfköpfige AfD-Fraktion ist nach internen Querelen inzwischen zwar zur Gruppe mit drei Stadträten geschrumpft, ihr in der Gemeindeordnung formulierter „Soll“-Anspruch auf einen Platz auf der siebenköpfigen Bürgermeisterbank besteht dennoch fort.

Kürzungen auf neuer Grundlage

Fezer ist den Vorstellungen von Rechtsaußen in ihren 16 Bürgermeisterjahren stets entschieden entgegengetreten. Die gelernte Juristin ist auch sonst klar in ihren Vorstellungen und zeigt manchmal Kante, zum Beispiel bei der Verteilung von Kita-Plätzen oder der fristlosen Kündigung des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB)Stuttgart als Träger für Schulbegleitungen.

„Die soziale Gerechtigkeit in unserer Stadt ist nicht in Frage gestellt worden“, sagte sie am Donnerstag zu den Haushaltskürzungen, die Ende 2025 mit dem Rasenmäher über alle Ämter hinweggerollt waren. Weitere empfindliche Kürzungen stehen bevor, sollen aber auf neuer Grundlage erfolgen. OB Frank Nopper und die Bürgermeister Fabian Mayer und Thomas Fuhrmann (Allgemeine Verwaltung und Finanzen, alle CDU) haben für weitere Streichrunden stadtweite Aufgabenkritik, Priorisierung und die Beteiligung aller Ämter und Eigenbetriebe versprochen.

„Wir werden dafür sorgen, dass Fachlichkeit bei der nächsten Haushaltrunde stärker berücksichtigt wird“, sagte Fezer bei ihrer Bewerbung. Es gehe darum, festzustellen, „was Kinder und Familien wirklich brauchen“. Stuttgart verfüge über ein dichtes Netz von Angeboten zur Förderung und Unterstützung, „das immer wieder auch Löcher hat“, räumte sie ein. Insgesamt aber trage dieses Netz. Letztlich gehe es darum, Kindern und Familien ein gutes Leben in Stuttgart zu ermöglichen. „Sie sollen Selbstwirksamkeit erfahren, Resilienz entwickeln, sich partizipativ einbringen und sich humanitären Werten verpflichtet fühlen“, so Fezer. Dafür brauche es gute Bildung und soziale Angebote, denn wer in Bildung investiere, gebe Kindern und Familien nicht nur Wissen, sondern auch „Orientierung, Aufstiegschancen und Zukunftsvertrauen“.

Mit 73 gehen Beigeordnete in Ruhestand

Am Donnerstag musste sich Fezer einem Gegenkandidaten stellen. Lars Schlegel, 55-jähriger Maschinenbautechniker aus Stuttgart, forderte, dass der Bildungserfolg „nicht vom Stadtbezirk“ abhängen dürfe. Zwei weitere Bewerber hatten abgesagt; ihnen schien rechtzeitig klar geworden zu sein, dass in diesem Fall noch nicht einmal ein Achtungserfolg eingefahren werden könnte. Schlegel erhielt drei von 53 gültig abgegebenen Stimmen, Fezer 43. Sieben Stadträte enthielten sich. Die Bürgermeisterin wird ihre neue achtjährige Wahlperiode am 1. Oktober antreten. 2032 ist für sie Schluss, denn für Beigeordnete gilt, anders als für Bürgermeister, ein Maximalalter von 73 Lebensjahren.

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