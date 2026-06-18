Klare Sache bei Wahl FDP stellt in Stuttgart erneut Bürgermeisterin
Nach der Kommunalwahl 2024 steht der AfD ein Vorschlagsrecht für den Posten zu. Doch das zog sie nicht.
Nach der Kommunalwahl 2024 steht der AfD ein Vorschlagsrecht für den Posten zu. Doch das zog sie nicht.
Bürgermeisterwahlen, exakter Wahlen zum Beigeordneten der Landeshauptstadt Stuttgart, können im gut gekühlten Sitzungssaal des Rathauses in persönliche Demütigungen münden - wie bei der knappen Nichtwahl des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Werner Wölfle vor 16 Jahren. Sie können frostig und mit zwei blauen Augen enden, wie bei der knappen Wiederwahl des Grünen Baubürgermeisters Peter Pätzold im Juni 2023. Er erhielt nur eine Stimme mehr als nötigt.