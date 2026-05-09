Grüne und CDU sind startklar für die neue Regierung. Beide Parteien stimmten am Wochenende dem Koalitionsvertrag zu. Auch die Ministerliste steht schon – jedenfalls bei der CDU.
09.05.2026 - 17:19 Uhr
Kaum Widerstand, nirgends. Schon gar nicht bei der CDU. Bei nur einer Enthaltung stimmten die Christdemokraten auf einem Landesparteitag in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) der Koalitionsvereinbarung zu, die Manuel Hagel mit dem Grünen Cem Özdemir ausgehandelt hatte. „Wir habe die Wahl nicht verloren, aber auch nicht ganz gewonnen, resümierte CDU-Landeschef Hagel, der als Innenminister ins neue Kabinett Özdemir eintreten wird. Am kommenden Mittwoch soll Özdemir im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden, danach werden auch die Minister vereidigt.