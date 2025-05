Die junge Kreativszene in Stuttgart bekommt einen neuen Anlaufspot in der Stuttgarter Innenstadt: Die Brycke wird ab diesem Wochenende drei Monate lang vom Kreativnetzwerk Hotel Central bespielt.

Im Fokus: Kreativer Nachwuchs in Stuttgart

Die Wandlungsfähigkeit der Räumlichkeiten in der Schmalen Straße/Ecke Neue Brücke überrascht einen jedes Mal aufs Neue. Die Brycke, wie der Store der Wirtschaftsförderung Stuttgart genannt wird und der sich als Plattform für lokale Start-ups und Macher:innen im weitesten Sinne versteht, hat sich innerhalb weniger Tage vom „New Food Store“ in den „New Creative Market“ verwandelt. Alle Wände sind nun weiß statt gelb, die Schaufenster wurden gestaltet, neue Möbel wurden arrangiert und teils selbst gebaut, Hängevorrichtungen für Bilder montiert, eine DJ Booth im Untergeschoss aufgebaut, die Küchenzeile des Cafés verkleinert.

In den kommenden drei Monaten sollen unterschiedliche Events, die sich an junge Kreativschaffende richten, hier stattfinden. Foto: Petra Xayaphoum

Die Verwandlung ist allem voran den Menschen hinter dem Kreativ-Verein Hotel Central zu verdanken, die „wahrscheinlich 500 ehrenamtliche Stunden in die Umgestaltung gesteckt haben“, wie Colyn Heinze vom Hotel Central durchblicken lässt. Der Verein, der sich der Förderung und Vernetzung der lokalen Subkultur-Schaffenden verschrieben hat, wird die kommenden drei Monate die große innerstädtische Fläche in direkter Nachbarschaft zum neu gestalteten Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz bespielen. Das bedeutet konkret: Ein neuer Co-Working-Space, eine Kunst-Ausstellungsfläche sowie eine Verkaufsfläche für kreative Start-ups aus der Region sowie für Mitglieder des Vereins wurden geschaffen. Das umgestaltete Untergeschoss wird außerdem für Vorträge, Workshops und Streamings des hauseigenen DJ-Projekts „Lobby Radio“ genutzt werden. „Und das alles passiert auf Augenhöhe – egal, ob man gerade am Anfang steht, oder schon viele Jahre Erfahrung hat, das ist uns wichtig“, erklärt Colyn.

Währenddessen läuft unter ehrenamtlichem Einsatz der Vereinsmitglieder täglich der Café-Betrieb, Besucher:innen sollen sich bei einem Espresso entspannt alles ansehen können. Das Produktsortiment reicht dabei von den neuen „Stuttgarter Homeboy/Homegirl“-T-Shirts der 0711 Agentur, über Puzzle vom Puzzle Kollektiv, das E-Moped „Pocket Rocket“ von Sol Motors, Ohrringe vom feministischen Festival „Bitchfest“, Tennis-inspired Fashion von Ace and Clay bis hin zu Fidget-Ringen von Crafty Care sowie trendige Häkeltaschen von Gelato Gelato. Und alles aus der Region Stuttgart!

Im Verkaufsraum präsentieren sich Stuttgarter Produkthersteller aus der kreativen Szene. Foto: Petra Xayaphoum

Zuvor hat sich in den Räumlichkeiten alles rund ums Essen gedreht: lokale Food-Produkte, Food-Influencer, Dinnerpartys. „Alle drei Monate wechselt der Fokus hier in der Brycke“, erklärt Hannah Schneider von der Wirtschaftsförderung. Sie hat die Kollaboration mit dem Stuttgarter Kreativ-Verein Hotel Central ins Rollen gebracht. „Wir möchten diesmal die große Bandbreite der Kreativarbeit in Stuttgart zeigen. Viele Zweige, wie etwa Gaming, hat man nicht direkt auf dem Schirm“, sagt sie. „Es werden auch spannende Workshops für Kreativschaffende, etwa zum Thema KI, angeboten.“ Gleichzeitig stehe im Fokus, den kreativen Nachwuchs zu fördern, zu vernetzen und ihm eine Anlaufstelle zu bieten, wenn’s ums Fuß fassen geht. Die gut ausgebildeten Kreativ-Fachkräfte sollen bestenfalls nicht in Berlin ihr Glück suchen, sondern im Kessel bleiben.

Eröffnet wird das Brycke-Takeover vom Hotel Central feierlich am Freitag und Samstag. Freitagabend mit einem Paneltalk mit Content-Creatorin und Kochbuch-Autorin Diana Scholl, DJ, Performance-Künstlerin und Tänzerin Gaisma, Tattoo-Artist Alex Wild sowie Geschwisterliebe-Boutique-Inhaber Frank Zentler. Am Samstag wird von 17 bis 2 Uhr im Rahmen des „Lobby Radio“-Formats von unterschiedlichen DJs im Store aufgelegt. Der Eintritt ist free.

Hotel Central X Brycke, Schmale Str. 9-13, Stuttgart-Mitte, Mai bis Juli, Eröffnungswochenende: Fr 9.5. ab 18 Uhr, Sa 10.5. 17-2 Uhr >>>