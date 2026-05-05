Kreis Esslingen „Große Belastung“: Wie mittelständische Firmen die 1000-Euro-Prämie bewerten
Eine steuerfreie Prämie soll Beschäftigte entlasten. Doch im Landkreis Esslingen zweifeln Unternehmer am Konzept – und sehen ihre Betriebe unter Druck.
Eine steuerfreie Prämie soll Beschäftigte entlasten. Doch im Landkreis Esslingen zweifeln Unternehmer am Konzept – und sehen ihre Betriebe unter Druck.
Der Bundestag hat vergangenen Freitag den Weg für eine steuerfreie Prämie von bis zu 1000 Euro freigemacht. Jetzt muss noch der Bundesrat zustimmen. Auf der Agenda der Ministerpräsidenten steht das Thema am 8. Mai. Doch es gibt Kritik von vielen Seiten. Wie sehen das die Unternehmen im Landkreis Esslingen? Was bedeutet es für sie konkret?