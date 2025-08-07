Der Kreml in Moskau hat eine Vereinbarung über ein bevorstehendes Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump bestätigt.

US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin sollen nach Angaben des Kremls „in den kommenden Tagen“ zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. Auf Vorschlag der US-Regierung sei ein bilaterales Treffen in den kommenden Tagen vereinbart worden, sagte Präsidentenberater Juri Uschakow nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Donnerstag. „Die kommende Woche wurde als Zieltermin gesetzt“, fügte Uschakow hinzu.

„Wir arbeiten jetzt zusammen mit unseren amerikanischen Kollegen an der Ausarbeitung der Details“, sagte der Präsidentenberater. Den Ort des Treffens, auf den sich Washington und Moskau bereits „im Prinzip“ geeinigt hätten, nannte er nicht.

Witkoff in Moskau

Am Mittwoch hatte Trumps Sondergesandter Steve Witkoff in Moskau Gespräche mit Putin geführt. Dabei hatte Witkoff auch ein Dreiertreffen zwischen Putin, Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagen. Der Kreml habe diesen Vorschlag unkommentiert gelassen, sagte Uschakow.