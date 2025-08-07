Der Kreml in Moskau hat eine Vereinbarung über ein bevorstehendes Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump bestätigt.
07.08.2025 - 10:28 Uhr
US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin sollen nach Angaben des Kremls „in den kommenden Tagen“ zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. Auf Vorschlag der US-Regierung sei ein bilaterales Treffen in den kommenden Tagen vereinbart worden, sagte Präsidentenberater Juri Uschakow nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Donnerstag. „Die kommende Woche wurde als Zieltermin gesetzt“, fügte Uschakow hinzu.