Kritik am CDU-Kreischef Sticheleien vom letzten Stuttgarter Abgeordneten
In Bundes- und Landtag ist die Stuttgarter CDU bald ohne Mandat. Wie der Noch-Parlamentarier Reinhard Löffler deswegen mit dem Chef der Kreispartei abrechnet.
In Bundes- und Landtag ist die Stuttgarter CDU bald ohne Mandat. Wie der Noch-Parlamentarier Reinhard Löffler deswegen mit dem Chef der Kreispartei abrechnet.
Gut drei Wochen gehört Reinhard Löffler (71) noch dem Landtag an, dann stellt die Stuttgarter CDU dort – wie bereits im Bundestag – keinen einzigen Abgeordneten mehr. Keinen ihrer vier Kandidaten hat die Kreispartei bei der Wahl im März durchgebracht. Löffler, der es beim letzten Mal als einziger geschafft hatte, wäre gerne noch einmal angetreten, wurde aber nicht mehr nominiert.