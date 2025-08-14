Kritik an Ausländerbehörde Einser-Abitur schützt nicht vor Abschiebung in den Irak
Ramzi Awat Nabi (24) wurde im Studentenwohnheim in Stuttgart-Vaihingen festgenommen. Zweifel an der Identität – das Amt verweigert eine Aufenthaltsgenehmigung.
Ramzi Awat Nabi (24) wurde im Studentenwohnheim in Stuttgart-Vaihingen festgenommen. Zweifel an der Identität – das Amt verweigert eine Aufenthaltsgenehmigung.
Der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kann mit den Leistungen des baden-württembergischen Justiz- und Migrationsministeriums bei Abschiebungen von unerwünschten Ausländern mehr als zufrieden sein. 21 Charterflugzeuge mit 2210 Passagieren sind in diesem Jahr schon mit dem Segen von Ministerin Marion Gentges (CDU) nach Osteuropa, Afrika und in den Nahen Osten abgehoben. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 2873.