Bürgerfragen, Formulare, Mails – in vielen Rathäusern bleibt kaum Raum für Persönliches. Zwei Gründer aus Korb wollen das ändern: Das KI-Tool „Tivio“ schafft mehr Zeit für Menschen.
26.10.2025 - 16:43 Uhr
Wenn Tivio ein Mensch wäre, wäre er wohl der Kollege, den man immer zuerst fragt: freundlich, geduldig und immer im Bilde. „Er hat nie schlechte Laune und selbst Beschimpfungen lassen ihn völlig kalt“, sagt Daniel Bizer und lacht. „Und er wüsste alles – von der Abfallgebühr bis zur Hundesteuer.“ Nur, dass Tivio kein Mensch ist, sondern ein in Korb (Rems-Murr-Kreis) entwickeltes KI-Tool, das Verwaltungen entlasten soll.