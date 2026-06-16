Künstliche Intelligenz Politik und KI: Was sagt Özdemir?
Keine Rede, kein Namensbeitrag des Ministerpräsidenten wird von Künstlicher Intelligenz erstellt, sagt das Staatsministerium. KI diene nur als Hilfsmittel.
Keine Rede, kein Namensbeitrag des Ministerpräsidenten wird von Künstlicher Intelligenz erstellt, sagt das Staatsministerium. KI diene nur als Hilfsmittel.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir warnt davor, mittels Künstlicher Intelligenz (KI) das eigenständige Denken zu ersetzen. „Dann wird es kritisch“, sagte der Grünen-Politiker unserer Redaktion. Özdemir äußerte sich vor dem Hintergrund heftiger Scharmützel, die der Einsatz KI-generierter Inhalte in jüngster Zeit auslöste. Dabei gerieten sowohl Politiker wie auch Journalisten in die Kritik. Einiges Aufsehen erregte der Schlagabtausch zwischen der konservativen „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und dem Springer-Chef Mathias Döpfner, dessen politischer Kurs den Verlag nach rechts ins Offene treibt. Das wiederum hängt nach Einschätzung von Branchen-Kennern mit den Geschäftsinteressen des Medienmoguls in den USA zusammen.