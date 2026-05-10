Landtags-Grüne Der Ministertraum des Andreas Schwarz bleibt unerfüllt
Der Grünen-Fraktionschef im Landtag darf seinen Posten nicht verlassen. Dabei ist dieser Posten ohnehin wichtiger als (fast) jedes Ministeramt.
Der Grünen-Fraktionschef im Landtag darf seinen Posten nicht verlassen. Dabei ist dieser Posten ohnehin wichtiger als (fast) jedes Ministeramt.
Dass man auch auf sehr hohem Niveau leiden kann, erfährt Andreas Schwarz seit zehn Jahren. So lange schon führt der 46-Jährige aus Kirchheim/Teck im Kreis Esslingen die Grünen-Fraktion im Landtag. Damit ist er der zweitwichtigste Landespolitiker seiner Partei – gleich nach dem Ministerpräsidenten. An diesem Montag stellt er sich der Wiederwahl.