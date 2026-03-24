Landtagswahl 2026 Die SPD hat ihre Seele verloren
Auf die Sozialdemokraten war immer Verlass: Im Prinzip kann sie jeder wählen, ohne dass etwas dramatisch Negatives passiert. Aber was bewirken sie im positiven Sinn?
Auf die Sozialdemokraten war immer Verlass: Im Prinzip kann sie jeder wählen, ohne dass etwas dramatisch Negatives passiert. Aber was bewirken sie im positiven Sinn?
Mit einem Ergebnis von 5,5 Prozent ist die Südwest-SPD bei der jüngsten Landtagswahl nahe der parlamentarischen Todeszone gelandet. Dass die Partei am Ende nicht wenigstens acht oder zehn Prozent erreichte, mit denen ein schläfriges „Weiter so“ möglich gewesen wären, liegt an der Polarisierung des Wahlkampfs zwischen Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) – darauf verweisen die bisher führenden SPD-Landespolitiker Andreas Stoch (Fraktions- und Landesparteivorsitzender) sowie Sascha Binder (Generalsekretär) mit Recht.