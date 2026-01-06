Landtagswahl 2026 Es braucht im Wahlkampf Profil ohne Populismus
Noch halten sich die Attacken im Wahlkampf in Grenzen. Das ist gut so, meint unsere Redakteurin Annika Grah. Auch wenn mancher Wahlkämpfer noch dringend Profil gewinnen muss.
Das Jahr ist erst wenige Tage alt. Doch dass der Landtagswahlkampf bereits an Fahrt aufgenommen hat, ist nicht zu übersehen. Der baden-württembergische CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel gab zum Jahreswechsel fleißig Interviews, sein Herausforderer Cem Özdemir von den Grünen startet diese Woche in seine Wahlkampftour und die Liberalen begehen den Jahresauftakt traditionell mit ihrem Dreikönigstreffen im Stuttgarter Opernhaus.