 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Es braucht im Wahlkampf Profil ohne Populismus

Landtagswahl 2026 Es braucht im Wahlkampf Profil ohne Populismus

Landtagswahl 2026: Es braucht im Wahlkampf Profil ohne Populismus
1
Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen im Wahlkampf im November entdeckten die Spitzenkandidaten Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) erstaunlich viele Gemeinsamkeiten. Foto: Marijan Murat/dpa

Noch halten sich die Attacken im Wahlkampf in Grenzen. Das ist gut so, meint unsere Redakteurin Annika Grah. Auch wenn mancher Wahlkämpfer noch dringend Profil gewinnen muss.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Das Jahr ist erst wenige Tage alt. Doch dass der Landtagswahlkampf bereits an Fahrt aufgenommen hat, ist nicht zu übersehen. Der baden-württembergische CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel gab zum Jahreswechsel fleißig Interviews, sein Herausforderer Cem Özdemir von den Grünen startet diese Woche in seine Wahlkampftour und die Liberalen begehen den Jahresauftakt traditionell mit ihrem Dreikönigstreffen im Stuttgarter Opernhaus.

 

Im luftleeren Raum vor den nächsten Umfragen

﻿Alle geben sich kämpferisch – und gleichzeitig liegt eine besondere Spannung in der Luft. Denn die letzten Vorhersagen der Demoskopen für die Landtagswahl am 8. März 2026, die die CDU mit großem Abstand bei gut 30 Prozent auf Platz eins sahen, liegen fast drei Monate zurück. Die nächsten Umfragen werden in den kommenden Wochen erwartet, sie dürften ein genaueres Bild über Erfolgsaussichten und Möglichkeiten der Wahlkämpfenden zeichnen. Solange herrscht Unsicherheit. Die Störfeuer aus Berlin sind um den Jahreswechsel zwar etwas weniger geworden – aber die AfD liegt in bundesweiten Umfragen stabil vor der Union. Haben sich diese Trends auf Landesebene ausgewirkt?

Unsere Empfehlung für Sie

Bilanz der Landesregierung: Was hat Grün-Schwarz dem Land gebracht?

Bilanz der Landesregierung Was hat Grün-Schwarz dem Land gebracht?

Die Legislaturperiode neigt sich dem Ende zu: Was hat die grün-schwarze Landesregierung im Land verändert?

Die bundesweite Stärke der AfD mit Blick auf die Landtagswahl allein als Problem der CDU abzutun, wäre zu kurz gesprungen, auch wenn Analysen zeigen, dass die Wählerpotenziale der AfD vor allem im CDU-Lager liegen. Aber jeder Prozentpunkt, den die auch im Südwesten vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtete AfD gewinnt, macht die Bildung einer regierungsfähigen Mehrheit schwieriger. Und wird damit unweigerlich zum Problem aller Parteien, die sich Chancen auf eine Regierungsbeteiligung ausrechnen.

Das sind neben der CDU die Grünen, SPD und FDP. Denn eine Koalition mit der AfD haben die Spitzenkandidaten von CDU, Grünen, SPD und FDP ausgeschlossen. Und Die Linke, die erstmals auf den Einzug in den Landtag hofft, nimmt für sich selbst nur die Rolle als Oppositionspartei in Anspruch.

Gewinnen die Ränder, wird die Mehrheitsbildung schwer

Das macht es schwierig, im Wahlkampf auf Angriff zu schalten. Denn die bisher auf dem Tisch liegenden Koalitionsoptionen sind nicht gerade üppig. In den letzten Umfragen war ein Dreierbündnis aus CDU, SPD und FDP, wenn überhaupt, nur mit einer hauchdünnen Mehrheit möglich. Lediglich Schwarz-Grün hatte zuletzt eine stabile Mehrheit. Und so gerät selbst der sonst so scharfzüngige FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke in die Situation, dass er sich zwar einerseits die Grünen in die Opposition wünscht, aber eine Koalition mit ihnen auch nicht ausschließen kann.

Unsere Empfehlung für Sie

Landtagswahlkampf: FDP-Fraktionschef: Bürokratie aus Brüssel auf Null setzen

Landtagswahlkampf FDP-Fraktionschef: Bürokratie aus Brüssel auf Null setzen

Nach der Aufforderung zu zivilem Ungehorsam beim Thema Bürokratie in Baden-Württemberg geht FDP-Spitzenkandidat Rülke die EU an. Was sagen Europapolitiker dazu?

Die Herausforderung der Spitzenkandidaten, die auf eine Regierungsbeteiligung schielen, wird sein, sich voneinander abzugrenzen und Profil zu gewinnen, ohne aber in Populismus abzugleiten und damit extreme Narrative zu bedienen. Denn das – das lehrt die jüngere Vergangenheit – nutzt nur den Originalen.

Die Spitzenkandidaten müssen an Profil gewinnen

Das kann schwierig werden, wie ausgerechnet das Thema zeigt, das sich alle Parteien ganz oben auf die Agenda gesetzt haben: die wirtschaftliche Lage im Land. Wer da zwischen dem Zukunftsfonds der CDU, dem „Staatsfonds“ der SPD und Start-up-Fonds von Grünen und FDP unterscheiden will, muss ganz genau hinsehen – und teils auch das nötige Fachwissen mitbringen.

Trotzdem: Nach den schrillen Tönen der Ampel und den Misstönen aus der schwarz-roten Koalition, muss ein moderater, inhaltlich geführter Wahlkampf gar nicht der falsche Weg sein. Das mag der Aufmerksamkeitsökonomie sozialer Netzwerke zwar widersprechen und den Wahlkampf etwas langweiliger machen, der politischen Debatte im Land tut es aber sicherlich gut.

Weitere Themen

Brühl im Rhein-Neckar-Kreis: Gefrorenes Löschwasser – Passant stürzt bei Feuerwehreinsatz

Brühl im Rhein-Neckar-Kreis Gefrorenes Löschwasser – Passant stürzt bei Feuerwehreinsatz

Aus einem brennenden Auto läuft Kraftstoff aus und die Flammen greifen auf einen anderen Wagen über. Bei den Löscharbeiten kommt es zu einem Zwischenfall.
A6 bei Ellhofen: Mann hält beim Überholen Waffe aus Autofenster

A6 bei Ellhofen Mann hält beim Überholen Waffe aus Autofenster

Ein Autofahrer überholt ein anderes Fahrzeug auf der Autobahn. Beim Vorbeifahren zeigt der Mann einem 36-Jährigen eine Waffe. Bei einer Kontrolle finden die Beamten noch mehr.
FDP-Parteitag in Fellbach: Rülke will die Grünen in der Opposition sehen

FDP-Parteitag in Fellbach Rülke will die Grünen in der Opposition sehen

Beim Landesparteitag in Fellbach teilt FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke gegen Berlin und Stuttgart aus – und gibt ein klares Ziel aus: Die Grünen an der Regierung ablösen.
Von Laura Wallenfels
Zwischen Lindau und Friedrichshafen: Polizei: Bootsanhänger wurde absichtlich auf Gleise gestellt

Zwischen Lindau und Friedrichshafen Polizei: Bootsanhänger wurde absichtlich auf Gleise gestellt

Zwischen Friedrichshafen und Lindau kommt es auf den Gleisen zu einem Unfall. Auf den Schienen steht ein Bootsanhänger. Die Polizei teilt nun weitere Erkenntnisse mit.
Unfall in Freiburg: Straßenbahn stößt mit Polizeiauto zusammen

Unfall in Freiburg Straßenbahn stößt mit Polizeiauto zusammen

Mitten in Freiburg kracht ein Polizeiauto mit Blaulicht in eine Straßenbahn – verletzt wird niemand. Wie es dazu kam.
Karlsruhe: 14-jähriger Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Karlsruhe 14-jähriger Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 14 Jahre alter Autofahrer liefert sich in der Nacht zum Samstag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Karlsruhe. Am Ende flüchtet er zu Fuß.
Von red/afp
Test für Viertklässler in BW: Kompass 4 in Deutsch – das waren die Aufgaben in diesem Schuljahr

Test für Viertklässler in BW Kompass 4 in Deutsch – das waren die Aufgaben in diesem Schuljahr

Kann das Kind aufs Gymnasium oder nicht? Die Kompass-4-Tests sollen bei der Entscheidung helfen. Das mussten die Kinder in diesem Schuljahr in Deutsch können.
Von Alexandra Kratz
Kreis Heilbronn: Wildschweine bei Unfällen nahe Brackenheim getötet

Kreis Heilbronn Wildschweine bei Unfällen nahe Brackenheim getötet

Starke Schäden am Auto, aber die Fahrer bleiben unverletzt: Was der ADAC nach Wildunfällen bei Brackenheim empfiehlt – und warum Ausweichen keine gute Idee ist.
Wetter in BW: Wann wird es wieder wärmer?

Wetter in Baden-Württemberg Wann wird es wieder wärmer?

Nach Tagen mit teils strengem Frost stellt sich in Baden-Württemberg die Frage, ob und wann die Temperaturen wieder ansteigen.
Von Lukas Böhl
Wetter in BW: DWD erwartet bis zu -17 Grad

Wetter in Baden-Württemberg DWD erwartet bis zu -17 Grad

Es wird eisig kalt in Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Minusgrade im zweistelligen Bereich.
Von Lukas Böhl
Weitere Artikel zu Landtagswahl Kommentar FDP CDU Bündnis90/Die Grünen SPD Parteien Landtag von Baden-Württemberg Video
 
 