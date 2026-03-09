Landtagswahl 2026 Gehring gewinnt Wahlkreis – AfD zieht ein, FDP-Abgeordneter Haußmann raus
Drei Abgeordnete aus dem Wahlkreis Schorndorf ziehen erneut in den Landtag ein – jedoch mit veränderter politischer Zusammensetzung.
Der CDU-Kandidat Christian Gehring hat im Wahlkreis Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) das Direktmandat von den Grünen zurückerobert. Der Landtagsabgeordnete kommt auf 34,1 Prozent der Erststimmen und liegt mit rund 7200 Stimmen vor dem Grünen-Kandidaten Florian Haßler, der 23,9 Prozent erreicht hat – wie auch die folgende Grafik zeigt: