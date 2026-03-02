Landtagswahl 2026: „Guten Tag, ich bin die Kandidatin“, sagt die Frau im Einhornkostüm

Es gibt die echt guten Plätze draußen auf der Straße. Die Ecke am Marktplatz in der Innenstadt etwa, wo einmal Spielwaren Kurtz war, ist einer dieser begehrten Orte. Hier stehen am ersten Samstag im Februar die Grünen, Ortsverein Mitte, mit einem Wahlkampfstand. Mit Äpfeln vom Wochenmarkt als Give away und natürlich Flyern. Grünen-Mitglied Clara Conraths diskutiert gerade mit einem jungen Mann, schwarze Lederjacke, Kurzhaarschnitt, über Fragen der Energieversorgung. Kundig klingt das und nach einem ruhigen wirklichen Austausch. Der Ton sei nicht so aggressiv wie im Bundestagswahlkampf vor einem Jahr, sagt Conraths. Es ist kurz vor zwölf Uhr. So langsam geht’s ans Zusammenpacken. Um zehn Uhr haben sie aufgebaut. Noch vier Wochen bis zur Landtagswahl. Auf der Königstraße steht heute auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Irgendwo dazwischen fragen sehr evangelikale Christen: Wo wirst du sein, wenn du heute noch stirbst? Himmel oder Hölle?