Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Stuttgart-Obertürkheim vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?
Am Sonntag wird auch in Stuttgart-Obertürkheim der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Stuttgart-Obertürkheim traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Stuttgart-Obertürkheim, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.