Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Stuttgart-Plieningen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Stuttgart-Plieningen der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Stuttgart-Plieningen traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Stuttgart-Plieningen, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Stuttgart-Plieningen Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Stuttgart-Plieningen die meisten Stimmen (39,3 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Stuttgart-Plieningen zusammen auf 60,3 Prozent.

Wer Stuttgart-Plieningen bislang im Landtag vertritt

Stuttgart-Plieningen liegt im Wahlkreis Stuttgart II. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Winfried Hermann für die Grünen

Friedrich Haag für die FDP

Wahlbeteiligung 2021 in Stuttgart-Plieningen

Die Wahlbeteiligung in Stuttgart-Plieningen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 68,1 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Stuttgart-Plieningen gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Stuttgart II. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Stuttgart-Birkach - Stuttgart-Degerloch - Stuttgart-Möhringen - Stuttgart-Plieningen - Stuttgart-Sillenbuch - Stuttgart-Vaihingen.

Im Wahlkreis Stuttgart II treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Andreas Lehrfeld für die Partei „Volt“

Cem Özdemir für die Grünen

Dieter Zielke für die ÖDP

Faisal Osman für die Linke

Friedrich Haag für die FDP

Klaus Nopper für die CDU

Ronald Stock für das BSW

Sandra Just für die Tierschutzpartei

Sara Dahme für die SPD

Steffen Degler für die AfD

