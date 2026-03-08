Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Stuttgart-Untertürkheim vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Stuttgart-Untertürkheim der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Stuttgart-Untertürkheim traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Stuttgart-Untertürkheim, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Stuttgart-Untertürkheim Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Stuttgart-Untertürkheim die meisten Stimmen (32,1 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Stuttgart-Untertürkheim zusammen auf 58,3 Prozent.

Wer Stuttgart-Untertürkheim bislang im Landtag vertritt

Stuttgart-Untertürkheim liegt im Wahlkreis Stuttgart IV. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Petra Olschowski für die Grünen

Katrin Steinhülb-Joos für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 in Stuttgart-Untertürkheim

Die Wahlbeteiligung in Stuttgart-Untertürkheim lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 62,1 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Stuttgart-Untertürkheim gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Stuttgart IV. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Stuttgart-Bad Cannstatt - Stuttgart-Hedelfingen - Stuttgart-Obertürkheim - Stuttgart-Ost - Stuttgart-Untertürkheim - Stuttgart-Wangen.

Im Wahlkreis Stuttgart IV treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Benjamin Hueber für die Partei „Volt“

Christian Köhler für die AfD

Iprahim Tozman für die Partei „Bündnis Deutschland“

Juliane Becker für die FDP

Katrin Steinhülb-Joos für die SPD

Luna Monteiro Bailey für die Linke

Markus Reiners für die CDU

Patrick Moreira Costeira für das BSW

Petra Olschowski für die Grünen

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

