Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Schwäbisch Hall ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Schwäbisch Hall abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Schwäbisch Hall? Im Wahlkreis Schwäbisch Hall treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Danny Multani für die SPD

Ellena Nilima Schumacher-Koelsch für die Linke

Isabell Rathgeb für die CDU

Lea Geldner für die Grünen

Luca Köngeter für die FDP

Matthias Straub für das BSW

Maximilian Ludwig für die Freien Wähler

Maximilian Teuber für die Partei „Volt“

Sylvain Roman für die ÖDP

Torsten Krause für die Partei „Bündnis C“

Udo Stein für die AfD

Wer für den Wahlkreis Schwäbisch Hall in den Landtag einzieht, vertritt dort:Bühlertann - Bühlerzell - Crailsheim - Fichtenau - Fichtenberg - Frankenhardt - Gaildorf - Ilshofen - Kirchberg an der Jagst - Kreßberg - Mainhardt - Michelbach an der Bilz - Michelfeld - Oberrot - Obersontheim - Rosengarten - Rot am See - Satteldorf - Schwäbisch Hall - Stimpfach - Sulzbach-Laufen - Vellberg - Wallhausen - Wolpertshausen

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Schwäbisch Hall

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Schwäbisch Hall die meisten Stimmen (28,7 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Schwäbisch Hall zusammen auf 51,8 Prozent.

Wer den Wahlkreis Schwäbisch Hall bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Schwäbisch Hall wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Jutta Niemann für die Grünen

Silvia Hapke-Lenz für die FDP

Udo Stein für die AfD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Schwäbisch Hall

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Schwäbisch Hall lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 61,5 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

