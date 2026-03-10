Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die AfD ihr Ergebnis von 2021 verdoppelt. Eine Vergleich mit vergangenen Landtagswahlen zeigt, wo die Partei besonders Fuß gefasst hat.
10.03.2026 - 15:08 Uhr
Die AfD ist nach Grünen und CDU die drittstärkste Kraft bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Nachdem die Partei bei der Landtagswahl 2021 Stimmen einbüßen musste, hat sie dieses Jahr in mehreren Kommunen die meisten Stimmen geholt – darunter auch mehrere in der Region Stuttgart. Eine Zeitreise zu den vergangenen Landtagswahlen.