Stuttgart gilt als sichere Großstadt, doch viele fühlen sich unsicher. Die Direktkandidaten im Wahlkreis I setzen unterschiedliche Schwerpunkte – von mehr Polizei bis Armutsbekämpfung.
06.03.2026 - 05:01 Uhr
Stuttgart gilt seit Jahren als eine der sichersten Großstädte Deutschlands. In Rankings liegt die baden-württembergische Landeshauptstadt regelmäßig weit vorne, die Kriminalitätsbelastung ist im Vergleich zu anderen Metropolen moderat. Doch was heißt Sicherheit konkret und wo sehen die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis I Handlungsbedarf? Sechs Bewerberinnen und Bewerber für den Landtag haben darauf sehr unterschiedliche Antworten.