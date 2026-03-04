Landtagswahl BW 2026 Wer wählt wen? Typische Wähler, von Grüne bis AfD
Wer für die Grünen stimmen will, tickt ganz anders als CDU- oder AfD-Anhänger. Was heißt das genau? Und welcher Typ ist Ihnen am sympathischsten?
Wer für die Grünen stimmen will, tickt ganz anders als CDU- oder AfD-Anhänger. Was heißt das genau? Und welcher Typ ist Ihnen am sympathischsten?
Wer gegen die Wehrpflicht ist, wählt ... ja was eigentlich? Naheliegend wäre die Vermutung, dass das Kreuz in diesem Fall eher beim BSW gemacht wird, das stark mit seiner pazifistischen Haltung wirbt. Wissen kann man es nicht. Aber eine Analyse von Daten wie dem Sosec-Panel des Karlsruher FZI Forschungszentrum Informatik können helfen, Ballungen bei den Wahlberechtigten zu erkennen.