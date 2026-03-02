Im Wahlkampf schaltet die Südwest-CDU auf Attacke gegen die Grünen und ihren Vormann Cem Özdemir. Die CDU sieht Manuel Hagel als Ziel einer Schmutzkampagne.
02.03.2026 - 15:59 Uhr
Gefühlt schießt die erste Reihe der Südwest-CDU aus allen Rohren, seit zwei Umfragen das Vertrauen auf den sicher geglaubten Wahlsieg erschüttern und der Vorsprung vor den Grünen nur noch ein bis zwei Punkte beträgt. Zuvor hatte der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel seinen grünen Gegenpart Cem Özdemir in seinen Reden nie erwähnt und die Abgrenzung von der AfD in den Vordergrund seines Wahlkampfs gestellt. Das hat sich gewandelt.