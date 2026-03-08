Landtagswahl Grüne feiern Özdemir für Aufholjagd
Was niemand erwartet hat, scheint den Grünen bei dieser Landtagswahl geglückt. Mit dem Spitzenkandidaten Cem Özdemir haben sie eine extreme Aufholjagd hingelegt.
Gejubelt wurde bereits viel, als sich Cem Özdemir gegen 18.30 Uhr bei der Wahlparty der Grünen in der Stuttgarter Staatsgalerie einen Weg durch die Menge bahnt. Aber jetzt wird es ohrenbetäubend. Unter den rhythmischen Applaus mischen sich „Cem, Cem“-Rufe. Die Stimmung ist ausgelassen. „Ja, ich habe die Zahlen auch gesehen“, ruft Özdemir. Er bleibt aber vorsichtig, der Wahlabend ist noch lang. „Das, was wir schon wissen, darüber kann man sich freuen.“